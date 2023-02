TALLOS apoia a maior pesquisa de vendas do Brasil

O Panorama de Vendas 2023, uma iniciativa da RD Station, com o apoio da TALLOS e da TOTVS. A pesquisa estará disponível até o dia 03 de fevereiro de 2023 e o relatório completo, com a análise do levantamento, será divulgado em março.

O objetivo do Panorama é reunir informações para elaborar um estudo completo sobre vendas no Brasil, além de compartilhar conclusões e aprendizados com o mercado. Quem participa da pesquisa recebe todas as informações levantadas para entender melhor o mercado, como ele se comporta e a partir daí tomar decisões estratégicas. Em 2022, a pesquisa contou com milhares de respostas, que agregaram mais conhecimento para o universo de vendas.



Para participar da pesquisa deste ano os interessados devem acessar AQUI e responder o questionário. Os participantes concorrerão a prêmios, como: Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa, fone de ouvido bluetooth JBL Tune 510BT Pure Bass e caixa de som bluetooth JBL Tune 510BT Pure Bass.