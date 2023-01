Artigo: Como começar a empreender

Por Denis Ferrari



O Brasil é o 7° país no mundo com mais empreendedores! É o que aponta uma pesquisa realizada pela GEM (Global Entrepreneurship Monitor) em parceria com o Sebrae e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Mas, mesmo que os números indiquem um aumento na taxa de negócios, a jornada empreendedora ainda é muito difícil.

Para se ter uma ideia, entre março e agosto de 2022, foram fechadas cerca de 600 mil empresas no Brasil, segundo dados do Ministério da Economia. Os números contrapõem a realidade e mostram que mesmo que muitos brasileiros tenham o desejo de abrir o próprio negócio, o caminho até o sucesso é mais complicado do que parece.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não existe uma receita mágica na hora de empreender, mas alguns passos na direção certa podem tornar esse percurso menos dolorido. Neste artigo, vou apresentar quatro passos para quem deseja abrir um negócio, que vão te auxiliar na tomada de decisão. São ideias que gostaria de ter ouvido há muito tempo, quando iniciei a jornada empreendedora.

Antes de empreender, você precisa ser um bom profissional. Apesar de não ser uma regra, trabalhar em outras empresas vai te dar a oportunidade de aprender a ser profissional e ter referências de que tipo de empresário você vai querer ser. Para os jovens que desejam iniciar a vida profissional com sua própria empresa, o fato de não ter referências pode ser prejudicial. Isso porque, a falta de experiência vai te deixar sem direção sobre o que fazer, passando por pequenas tomadas de decisão, até o estilo de gestão que pretende adotar para o seu negócio.

O segundo passo é o mais importante. Se você tem dúvidas e nunca empreendeu antes, procure o Sebrae da sua cidade e faça o Empretec, essa é a forma mais rápida e barata pra você saber se empreendedorismo é ou não para você. O Empretec vai te dar a oportunidade de desenvolver uma empresa e testar diversas habilidades que um empreendedor precisa ter, e tudo isso acontece em um ambiente controlado. Ao terminar o intensivo, você saberá se essa é a melhor opção para você, já que empreender não é pra todo mundo.

O terceiro passo, por mais clichê que pareça, é um dos pontos que mais causam problemas, por isso é necessário que você tenha um bom controle de expectativas. Primeiro, é importante que você saiba que seu negócio pode dar errado. Ciente disso, alinhe essas questões com sua família e quem estiver ao seu redor. Empreender é um processo acidentado e, infelizmente, diversas pessoas ficam no meio do caminho com dívidas, problemas familiares e até psicológicos. Por isso, saiba que errar é comum, controle suas expectativas e alinhe tudo com quem se importa com você.

Por último, e não menos importante, seu primeiro negócio não precisa ser o último. Empreender é complexo, por isso comece com o que sabe, invista em algo simples e onde possa aprender a empreender de forma segura, com baixos investimentos. Isso não garantirá facilidade, mas te trará mais segurança, caso dê errado. Se dedique, mas tenha em mente que antes do sucesso haverá percalços. Disciplina e constância podem ser bons companheiros nessa jornada.

*Denis Ferrari, é CEO da Azys, primeira aceleradora de inovação independente do Brasil