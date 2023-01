Unifametro investe 5 milhões em tecnologia para os cursos de saúde

O Centro Universitário Fametro (Unifametro) declara investimento de R$ 5 milhões em aparelhos novos e em infraestrutura para o treinamento dos estudantes dos cursos da área da saúde. A instituição adquiriu 2 Plataformas Multidisciplinares 3D que permitem uma imersão do aluno no corpo humano, e um exemplar do Simulador Corpo Inteiro SimMom, uma boneca em tamanho real que simula reações e funções do corpo humano. Além disso, a IES também investiu na infraestrutura e em equipamentos para laboratórios de microscopia, anatomia, consultórios, e em um hospital simulado.



O Simulador, da fabricante Laerdal Medical, possui tecnologia para simular parto, contrações, hemorragia, urina, pressão arterial, batimento cardíaco, parada cardíaca, convulsão, entre outros. O equipamento já é utilizado na Unifametro em aulas e provas práticas dos cursos de saúde.

Já a Plataforma Multidisciplinar 3D, da fabricante Cesamek, é utilizada em procedimentos de anatomia, atlas de animais e estudo de casos reais de pacientes, quando os professores trazem casos reais para estudar com os alunos. Com o auxílio de um óculos 3D, a mesa também permite que os estudantes da instituição possam entrar virtualmente dentro do corpo humano e visualizar órgãos como cérebro, olho, coração, etc.

“Na Unifametro nós estamos sempre buscando investir em melhorias e inovações que possam posicionar bem os nossos estudantes no mercado de trabalho, em termos de práticas e vivências acadêmicas diferenciadas. Mais do que isso, buscamos escutar e acolher as sugestões das nossas coordenações e do corpo docente para trazer novidades e equipamentos de ponta para os cursos. A aquisição das Plataformas Multidisciplinares 3D e do Simulador de Corpo Inteiro SimMom é mais um dos muitos investimentos que estamos preparados para fazer”, destaca Edson Ronald, diretor administrativo financeiro da Unifametro.