Reitores lançam nota de repúdio aos ataques terroristas

NOTA DE REPÚDIO AOS ATOS TERRORISTAS E ANTIDEMOCRÁTICOS



Os reitores das Instituições Federais Cearenses (IFCE, UFCA) em conjunto com os reitores das Universidades Estaduais Cearenses (UECE, URCA, UVA), vêm, por meio desta nota, afirmar sua indignação, e manifestar repúdio à ação terrorista ocorrida hoje, dia 08/01/2023, em Brasília



Ao longo da história de nossa curta redemocratização, os pleitos eleitorais – marcados por vencedores e derrotados nas urnas – têm acontecido de forma ordeira, fortalecendo a democracia nacional.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o último processo eleitoral, ocorrido no segundo semestre de 2022, foi marcado por questionamentos infundados contra o Sistema Eleitoral Brasileiro, desferidos por grupos antidemocráticos, de caráter protofascista. Negando a legitimidade do pleito, recusaram-se a aceitar a vitória do Presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva.



Todavia, comprovando a lisura do processo eleitoral brasileiro (devidamente auditado), as mais distintas instituições e organismos nacionais e internacionais comprovaram a legitimidade e confiabilidade do pleito. As eleições de 2022 atestam que a democracia brasileira prevaleceu contra o autoritarismo e a barbárie.



Respeitar a vontade do povo, que manifestou-se democraticamente nas eleições de 2022, bem como os resultados das urnas, é obrigação de todas as brasileiras e brasileiros.

As instituições federais de ensino e as universidades estaduais do Ceará repudiam veementemente os gravíssimos atos terroristas, antidemocráticos, bárbaros e criminosos que ocorrem hoje, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.



Diante da gravíssima situação que se abate sobre nossa democracia, nos unimos a todos os(as) brasileiros(as) e instituições democráticas, clamando e exigindo que os envolvidos em tal ato terrorista e de vandalismo sejam responsabilizados e punidos com o devido rigor da lei.



A ordem democrática está sendo afrontada! Os sonhos de uma Nação unida estão sendo ameaçados! Devemos nos manter firmes e intransigentes em defesa do Estado Nacional de Direito.

Atenciosamente.



José Wally Mendonça Menezes – Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)



Ricardo Luiz Lange Ness – Reitor da Universidade Federal do Cariri (UFCA)



Hidelbrando dos Santos Soares – Reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE)



Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque – Reitora da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)



Francisco do O’de Lima Júnior - Reitor da Universidade Regional do Cariri (URCA)