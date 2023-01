Confira aqui o resultado do concurso do BNB

O Banco do Nordeste divulgou o resultado das provas objetivas do concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para área de tecnologia da informação da instituição. As notas dos candidatos podem ser consultadas AQUI

Também está publicada a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que concorreram às vagas reservadas às pessoas com deficiência e a convocação para o procedimento de comprovação da autodeclaração de cor e raça para as vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos.

As vagas são para analista de sistemas com perfil em “Desenvolvimento de Sistemas” e “Infraestrutura e Segurança da Informação” com jornada de trabalho de 30 horas semanais e remuneração inicial de R 6.269,76.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine