Avança a tecnologia dos painéis fotovoltaicos 

Em 2010 o mercado global de energia fotovoltáica era pequeno, com pouco mais de 39 Gigawatts (GW) de capacidade instalada. Hoje, a capacidade de produção no mundo foi estabelecida em 512,3 GW e deverá chegar a 2,3 TW em 2025, segundo projeção do Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026.

Com isso, as inovações na área são muitas e têm gerado uma diminuição do custo desse tipo de energia, tornando-a cada vez mais acessível ao consumidor. O avanço da tecnologia também gerou um aumento significativo na eficiência de equipamentos, como é o caso dos painéis solares.



A cerca de dois anos os painéis disponíveis no mercado eram de potências que giravam entre 360 W e 405 W. Atualmente o mercado já oferta painéis com potência de 665 W. São painéis com maior área de captação de luz e com grande eficiência. Com eles a quantidade de estrutura de fixação fica reduzida e o tempo de obra também, já que são necessários menos painéis para se gerar a mesma quantidade de energia. O custo de manutenção ao longo do tempo também é menor, uma vez que a lavagem dos painéis é cobrada por “placa”.

Um gerador de energia fotovoltaica tem longa vida útil devido à tecnologia de seus componentes. Os inversores possuem vida útil de cerca de 20 anos e os painéis passam dos 30 anos. A garantia dos fabricantes também é elevada. Existem marcas que ofertam até 20 anos de garantia para seus inversores e marcas de painéis que ofertam até 15 anos de garantia de fabricação e 25 anos de garantia de performance.

“A tendência é que o mercado só trabalhe com painéis de alta potência. Que possuem níveis de corrente de operação mais elevados. Por isso é importante que os inversores também sejam modernos, para que possam suportar os níveis de correntes dos painéis de alta potência”, explica o diretor comercial da Sou Energy, Mario Viana.

A empresa, que atua no setor energia fotovoltaica há seis anos, trabalha com o que há de mais novo no mercado, incluindo equipamentos de alta qualidade e marcas reconhecidas. Em agosto deste ano, a Sou Energy apresentou as novidades que fazem parte de seu portfólio de produtos na Intersolar South America 2022. Entre os produtos de última geração, estão painéis que contam com potência de 665 W, figurando como o mais potente do mercado atualmente.

“Em resumo, esses painéis proporcionam maior velocidade de instalação e menor nível de intervenção nos telhados, uma vez que são necessários menor número de furos e fixadores”, destaca Mário.