Mais que internet e celular

O segmento de casa inteligente é um dos focos da estratégia comercial da Vivo para oferecer aos clientes mais do que internet em fibra para quem quer transformar os lares em ambientes hightech para agregar mais conforto. A empresa declara que vai encerrar o ano superando a marca de 65 mil dispositivos para casa inteligente vendidos, entre lâmpadas e câmeras inteligentes, sensores, repetidores Wi-Fi e outros gadgets. Além disso, contabiliza 30 mil assinantes do Vivo Guru, marca guarda-chuva dos serviços de instalação, configuração e orientação de itens do tipo.