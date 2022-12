NINNA Hub supera R$ 3 mi em recursos captados

O NINNA Hub é um grande player da inovação do estado e conta com 19 startups residentes e 12 empresas mantenedoras e parceiras

O NINNA Hub celebra três anos de atuação no estado e, nesse período, movimentou o setor através de ações, eventos e conexões geradas entre empresas e empreendedores que enxergam através da tecnologia a possibilidade de expansão, crescimento e resolução de seus negócios. Somente em 2022, declara, mais de R$ 3 milhões de recursos foram captados pelas startups participantes, com mais de R$ 4 milhões em impacto aos negócios investidos diretamente no ecossistema.

A cada ano, o hub seleciona startups para serem “residentes”, e atualmente conta com 19 startups que usufruem da estrutura física, além de todas as conexões possíveis de serem realizadas dentro deste ambiente de inovação. Como mantenedores e parceiros, já são 12 empresas, dentre elas, Unimed Fortaleza, Grupo Edson Queiroz, Pague Menos e L'auto Cargo.

Comemora também o fato de ter recebido importantes premiações do segmento, entre eles: Melhor Ambiente de Inovação do Ceará, no Ceará Awards, primeiro lugar na conquista do Prêmio Vortex: rede de ligas de empreendedorismo e top 10 Brasil do Startup Awards, como Melhor Hub de Inovação do ano. Entre os projetos exclusivos da casa, destaca-se também o programa Conecta Nordeste, que em sua primeira edição reuniu mais de 44 startups do Nordeste e 12 empresas para alavancar os negócios

Humberto Lima, CEO do NINNA Hub, destaca a relevância dos alcances nestes últimos meses. “Neste ano estivemos entre as principais premiações do nosso segmento, promovemos eventos exclusivos que destacaram a potência do Nordeste como ambiente inovador e auxiliamos na geração de negócios e captação de recursos para diversas empresas que buscam expandir e se diferenciar no local de atuação. O Ceará é um berço de talentos, e o NINNA tem esse papel de ser o local onde tudo acontece e se movimenta, queremos continuar trabalhando forte para alcançar feitos ainda maiores para o nosso meio e continuar sendo essa ponte para tantos profissionais do mercado”, enfatiza.