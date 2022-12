Tempest abre inscrições para o programa de estágio

A Tempest está com inscrições abertas para a 8ª edição do seu Programa de Estágio. São 20 vagas.

A Tempest abriu as inscrições para a 8ª edição do seu Programa de Estágio. São mais de 20 vagas para pessoas que cursam as áreas de Gestão Financeira, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Análise Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Administração e Marketing, com previsão de formatura após setembro de 2023.

Áreas de Marketing da Tempest e do AllowMe (business unit da Tempest), Financeiro, Threat Intelligence, Segurança e Privacidade, Pesquisa e Desenvolvimento, Infraestrutura, Controle de Sistemas Gerenciais, Consultoria, SOC (Security Operations Center) e ADS (Administração de Dispositivos de Segurança).

Uma vez aprovados, os estagiários serão acompanhados durante todo o programa por profissionais ‘bússolas’, responsáveis pela tutoria das atividades e do plano de desenvolvimento profissional, com orientações e feedbacks periódicos. Haverá treinamentos técnicos e de soft skills e incentivo à participação em projetos que estejam em andamento dentro da empresa, para que possam vivenciar práticas do mercado.

As inscrições vão até 02 de janeiro



Serviço - Programa de Estágio 2023/1

Fim das inscrições: 02 de janeiro de 2023.

Vagas: mais de 20



Quem pode participar: alunos que estejam cursando Gestão Financeira, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Análise Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Administração e Marketing .

Horário de trabalho: Dependendo da vaga pode ser remoto ou híbrido, com disponibilidade de 6 horas diárias de segunda a sexta. (Horário Comercial).

Duração do programa: o programa tem duração mínima de 6 meses, podendo ser estendido para 1 ano.

Benefícios: Bolsa auxílio: sendo 6 horas diárias de segunda à sexta-feira; Auxílio Refeição ou Alimentação; Auxílio Saúde; Auxílio odontológico; Auxílio Home Office; Plano de bem-estar Vida Link; Vale Transporte; Day Off no dia do aniversário.