Moldsoft agora é Oracle Partner

A Moldsoft, empresa de tecnologia cearense, agora é Oracle Partner. Essa conquista posiciona a Moldsoft como uma das poucas empresas de tecnologia do Nordeste capaz de atender em nível de CRM e ERP, que são plataformas essenciais para o mundo corporativo, além de habilitá-la na comercialização de licenças e hardware da Oracle.



A empresa que é Oracle Partner também é inserida numa rotina de qualificação de pessoal que eleva o nível de exigência do mercado local, sendo um indutor de profissionalização em tecnologia da informação e treinamentos para todo um segmento.

Rafael Magalhães, CEO da Moldsoft, explica o aspecto global contido nessa conquista regional. “A Moldsoft que já carrega consigo a bandeira Salesforce, agora tem a missão de representar a Oracle - duas marcas globais. E hoje com os mercados funcionando remotamente, na prática o que ocorre é que reforçamos um ecossistema local de qualificação. Porque daqui do Ceará pode-se atuar em grandes projetos de qualquer lugar do mundo”, comenta o executivo.

Sendo uma das poucas empresas no Nordeste a legalmente ter habilitação para atuar com Salesforce e Oracle, a Moldsoft ajuda a fortalecer o mercado local no assédio aos profissionais cearenses constantemente convidados a prestarem serviços para empresas estrangeiras, o que leva distorções ao mercado, aprofunda o Gerente de Operações da empresa, Anderson Uchôa, atual Gerente de Operações e Head de Soluções Oracle na empresa. “O Ceará tem qualidades geográficas que o colocam em posição privilegiada. Não é a toa o avanço na cadeia de produção de hidrogênio verde, então porque não fomentar aqui, desenvolver aqui, uma infraestrutura de negócios com ousadia global?”, questiona o Head.

Rafael finaliza revelando o objetivo de criar uma ambiência de excelência no Ceará para desenvolvimento dos profissionais e da tecnologia regional. “Nossa atuação como fornecedor de outsourcing e body shop de profissionais de T.I. nos leva a pensar em alto índice de satisfação dos profissionais alocados e dos clientes. E a partir de agora esse cenário se fortalece”, pontua.