DevFest Nordeste: um evento para desenvolvedores Google

O Centro Universitário Fametro (Unifametro) recebeu o DevFest Nordeste 2022, evento organizado pelas comunidades do Google Developers Group (GDG), no último sábado (3). Com o objetivo de promover troca de conhecimentos e fomento tecnológico das regiões, a conferência reuniu 200 pessoas no campus Carneiro da Cunha, entre voluntários do Google de todo o Nordeste, profissionais desenvolvedores de sistemas e demais públicos com interesse em aprendizado, troca de experiências e networking.

Na pauta: boas práticas para criar inteligências artificiais, análise de dados, mundo das animações, inovação e empreendedorismo de startups nas universidades, entre outras opções. O GDG ainda contou com as presenças de Silvia Coelho, LinkedIn Top Voice 2022 e fundadora da Elas Programam, consultoria especializada em desenvolver soluções para engajamento, capacitação e contratação de talentos femininos de tecnologia; de Rodrigo Akira, representante do Google Brasil, e de Adrian Maycon, da GDG Organizer.