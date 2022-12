Oito aplicativos para facilitar a rotina

A população brasileira passa mais de cinco horas por dia em aplicativos para celular. Esse dado impressionante é resultado de um estudo feito pela empresa especializada em mercado mobile Data.AI (antiga App Annie), que revela um importante papel de ferramentas que trazem praticidade para o nosso dia a dia.

Seja para pessoas físicas ou empresas, são mais de 21 milhões de aplicativos existentes no mundo inteiro para facilitar a rotina, simplificar processos e facilitar serviços que, até poucos anos atrás, eram completamente analógicos.

Nesse sentido, listamos oito aplicativos, criados por brasileiros, disponíveis para Android e IOS, que irão facilitar a sua vida e a da sua empresa:

A SociiLaw é uma plataforma que tem o objetivo de auxiliar pequenas e médias empresas a terem acesso a soluções jurídicas de forma rápida, com qualidade. Por meio do app, é possível solicitar e acompanhar todos os serviços jurídicos empresariais, além de ter um gerador de contratos personalizados que permite ao empreendedor ter os contratos necessários para seu negócio, pronto e assinado diretamente na plataforma, em minutos.

A Cidadania4U, primeira empresa brasileira criada com o objetivo de auxiliar pessoas a obter a cidadania europeia de forma transparente e prática e em um ambiente 100% online, possui um app que conta com profissionais com mais de uma década de experiência no mercado de reconhecimento de cidadanias italiana e portuguesa e, junto à tecnologia, está mudando o cenário para descendentes desses países no Brasil.

A Qranio, plataforma mobile que tem como objetivo auxiliar empresas na criação de programas de treinamentos personalizados para seus colaboradores e que usa gamificação para estimular seus usuários com conteúdos educacionais, possui um aplicativo para que os usuários aprendam de forma divertida, desafiando seus conhecimentos em temas como História, TV, Física, Astronomia, Cinema, Tecnologia etc. Ele está disponível de forma gratuita e já conta com mais de 1 milhão de usuários inscritos e mais de 40 milhões de perguntas respondidas. O app também disponibiliza uma loja virtual onde os usuários podem trocar suas moedas virtuais de conhecimento (os Qi$) por prêmios reais e de experiência.

A Medictalks é uma plataforma digital de acesso gratuito com conteúdos feitos por médicos, para médicos, onde profissionais de todo o país compartilham experiências reais de vida e conhecimento científico relevante e atualizado. Por meio de videoaulas, cursos, artigos, webinars e podcasts, a healthtech cumpre a missão de democratizar o acesso ao conhecimento médico-científico confiável, atualizado e independente, contribuindo com melhores desfechos clínicos para pacientes em todo o Brasil. Os usuários podem se informar pelo aplicativo que traz facilidade para a palma da mão e que está disponível para Android e iOS.

A Doctoralia, maior plataforma de saúde do mundo, tem como missão global tornar a experiência em saúde mais humana. Por meio do aplicativo móvel nas versões iOS e Android, a healthtech atende a diferentes públicos ao oferecer uma gama diversificada de serviços: marketplace, que permite agendamento e avaliação de consultas, sistema SaaS (Software as a Service) voltado para otimização da gestão do consultório, fluxo de pacientes e realização de teleconsultas. Presente em 13 países, o grupo é responsável por atender 53 milhões de pacientes e processar mais de 13 milhões de agendamentos de consultas por mês, atualmente, possui mais de 2 milhões de profissionais de saúde em sua base, com um total de 10 milhões de avaliações de pacientes.

O Plusdin, é um aplicativo que ajuda os brasileiros a tomarem as melhores decisões financeiras para suas vidas, com transparência e segurança. Trata-se de uma plataforma de serviços financeiros que recomenda produtos exclusivamente de acordo com as necessidades de cada cliente. A fintech utiliza a tecnologia própria e a inteligência artificial para oferecer conteúdo financeiro relevante para seus usuários. Atualmente, o aplicativo está disponível apenas para celulares Androids no Google Play.

O TuimBox é o primeiro armário com utensílios e eletroportáteis do Brasil, que oferece tudo o que o consumidor precisa no momento e do jeito que quiser. Idealizado pela Tuim, primeira empresa de móveis residenciais por assinatura do Brasil, é uma saída inteligente que proporciona menos gastos, zero manutenção e mais espaço para guardar os itens que realmente são necessários diariamente. Por meio do app, é possível escolher diversas opções, entre elas: batedeira, panificadora, fritadeira elétrica, parafusadeira, entre outras. O aluguel é feito de maneira rápida e prática, basta estar em uma das unidades, escanear o produto escolhido, realizar o pagamento, selecionar as diárias e o item poderá ser retirado na hora.

O MaisMei é um aplicativo que facilita a vida do microempreendedor individual. O MaisMei conta com mais de 15 mil CNPJ's MEI abertos, e mais de 42 milhões de guias DAS geradas. A plataforma já conta com mais de 1 milhão de MEI’s que utilizam o app para abrir MEI, gerenciar guias DAS, emitir notas fiscais e muitos outros serviços, de forma fácil, rápida e sem burocracia.