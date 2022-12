Instituto Atlântico apresenta resultados da jornada de aceleração

No dia 08 de dezembro, a partir das 16h, o Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA), vinculado ao Instituto Atlântico, realizará o Demoday 2022. Serão apresentadas as seis startups que participaram da jornada de aceleração do Batch #03, que aconteceu de junho a novembro deste ano.

No Demoday, que é um dia de demonstração, as startups Brainnx, Tidmo, Testcode, Reportfy, MetricDev e Go Gamers apresentarão as soluções desenvolvidas durante o programa de aceleração para o mercado, parceiros e investidores de diferentes modalidades.

Durante seis meses de jornada do PRAIA, elas tiveram acesso a conteúdos, mentorias one on one com growth hacker e especialistas, realização de Poc's (provas de conceito), 300 horas de desenvolvimento técnico, entre outros benefícios, por uma oportunidade de negócio que vai até 7% do equity da startup.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Demoday será uma oportunidade de mostrar ao mundo todo o potencial do PRAIA e os resultados obtidos com o nosso trabalho e das startups envolvidas. Esperamos, assim, despertar o interesse de mais startups para quando abrirmos a próxima chamada, em 2023, o #Batch 4.", afirma o gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico, Luiz Alves. O Demoday ocorrerá online, com transmissão pelo canal do Instituto Atlântico no Youtube.