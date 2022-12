Fábrica de Programadores convida para evento de encerramento

O Fábrica de Programadores, que é um movimento fabril cujo propósito é produzir inteligência e oportunidade para 1000 jovens, ensinando os princípios da lógica de programação, com os Games como motivador, fará um grande evento de encerramento desse primeiro e produtivo ciclo.

Mil jovens, 20 tutores, todos acompanhados pela expertise da Universidade Federal do Ceará, lá do Campus de Quixadá. Foram 12 fascículos em papel ou digital, lives, aulões virtuais e outras ferramentas que apoiaram no didatismo necessário.



Então dia 19 de dezembro, às 8 da manhã, teremos o fechamento com pitches dos 15 melhores games desenvolvidos ao longo do curso, além de palestra sobre cibersegurança com Victor Pasknel da Morphus, e Daniel Gularte do Instituto Bojogá, falando sobre o mundo game - game como profissão, é bom que se diga.

O evento é gratuito e o Fábrica de Programadores põe a mão na carência maior do mercado de TI. Sim, o que mais falta é desenvolvedor. Perceba que aí há uma enorme oportunidade. Participe gratuitamente, fazendo sua inscrição aqui