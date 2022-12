Conecta Nordeste: evento fecha a programação 

Nesta quarta-feira (30), a partir das 15h, o NINNA Hub sediará o evento final do Conecta Nordeste. O foco do encontro é o desenvolvimento de conexões e negócios entre startups e empresas, que agora irão se reunir para este momento que marca a conclusão das atividades.

Foram três meses ao longo dos quais 44 startups tiveram auxílio de mentorias, marketing, vendas e conteúdos técnicos e práticos. No total, 12 empresas parceiras buscaram se conectar com o objetivo de atraírem soluções para os seus diferentes negócios através da inovação aberta.

Ainda na programação, as startups selecionadas terão a oportunidade de apresentarem para as empresas as soluções aprimoradas ao longo do projeto, em busca do match final entre empresas e empreendedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Gabriella Purcaru, gerente de startups do NINNA Hub, o evento irá marcar e celebrar toda a trajetória da primeira edição do programa. “O Conecta Nordeste surgiu dessa inquietação de mostrar para mais pessoas os talentos da nossa região e de levar essas inúmeras soluções possíveis para as empresas através desse contato com as startups e suas visões de mercado. Será um momento para destacarmos tudo o que o Conecta alcançou, promovermos soluções de negócios, além de realizar mais networking, conexões entre os interessados e planejarmos os próximos passos desse importante projeto”, destaca.