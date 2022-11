Plataforma MultiSaaS: Softplan aumenta o portfólio

A Softplan anuncia mais duas novas aquisições estratégicas: a legaltech Justto, que possui uma plataforma digital de mediação e acordos que melhora a eficiência e facilita a resolução de conflitos entre as empresas, e a construtech eCustos, especializada na elaboração de orçamentos para a área da construção civil.

Com este movimento, em 2022, o grupo já adquiriu quatro empresas, duas na área jurídica e duas na indústria da construção. De acordo com o CEO da Softplan, Eduardo Smith, as duas aquisições visam fortalecer o crescimento da companhia tanto no mercado jurídico privado, como no ecossistema da construção civil.

A conclusão da transação com a empresa Justto depende da aprovação do Comitê Administrativo de Defesa Econômica (CADE).