Artigo: Ascensão do mercado de eventechs no pós pandemia 

Por Camila Florentino

Devido a pandemia de Covid-19, a área de eventos foi uma das mais prejudicadas. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), somente em 2020, o setor cancelou aproximadamente 350 mil atividades e contou com prejuízo de R$ 90 bilhões. Apenas em 2021, foram mais de 530 mil cancelados, a perda foi de R$ 140 bilhões e o número de demissões alcançou a marca de 450 mil pessoas.

Ainda de acordo com a entidade, o mercado movimentava R$ 4,65 bilhões em impostos federais, em consumo esse número chegava a R$ 75,4 bilhões e ainda R$ 2,97 bilhões em massa salarial. Os dados mostram a força e o potencial desse segmento para a economia que, com a retomada das atividades econômicas, tende a crescer ainda mais esse ano.

Um dos principais desafios enfrentados pelos profissionais com o reaquecimento do setor no pós pandemia está relacionado à alta demanda e prazos cada vez menores, tanto para a entrega de planejamentos como também para a execução de tarefas. Isso tem acontecido porque as empresas estão aproveitando o final do ano para promover diversos eventos corporativos, uma vez que vivemos em uma época propícia para debater tendências e abordar novas discussões sobre o futuro dos mais variados setores da economia.

Para que tudo ocorra de acordo com o combinado, todos os envolvidos devem contar com fornecedores competentes, que prezam pela qualidade e respeitam o prazo pré-estabelecido por ambas as partes. Dessa maneira, o uso de tecnologias tem se destacado nesse universo, pois elas garantem mais agilidade, segurança, comodidade e assertividade para os organizadores.

A partir do uso de plataformas digitais, podem ser contratadas, de forma online e rápida, equipes especializadas para trabalhar na coordenação dessas atividades, o que proporciona mais eficiência operacional para todos os envolvidos e preços cada vez mais competitivos, promovendo acesso a empresas de diferentes regiões e ramos de atuação.

Além disso, por meio de soluções inovadoras, é possível oferecer uma experiência diferenciada para os participantes. Temos visto a adoção de tecnologias como metaverso, realidade virtual e aumentada, aplicativos personalizados, totens de fotos e brindes diferenciados. Assim, pode-se reunir em único ambiente muito conteúdo, novos negócios e entretenimento.

Portanto, os organizadores dos eventos devem se atentar ao que há de mais moderno e disruptivo nesse universo, para tornar esse momento único e especial, principalmente em um mercado que tende a crescer muito mais nos próximos anos. Fique de olho nas novidades!

* Camila Florentino, CEO da Celebrar, plataforma que conecta grandes companhias e multinacionais a micro e pequenas empresas fornecedoras de serviços para eventos.