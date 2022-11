Startups do Trutec conquistam TOP 3 no ranking 10 OPEN CONSTRUTECHS

ConstruCode, Construct IN e Hoff Analytics, do Ecossistema Trutec, entram na lista das 100 startups que mais interagem com corporações em 2022

Nessa semana a 100 Open Startups, plataforma mais importante de open innovation na América Latina, anunciou as 10 construtechs mais atraentes do mercado. Entre as selecionadas, a Construcode, a Construct IN e a Hoff Analytics, soluções conectadas ao ecossistema Trutec, foram contempladas com primeiro, segundo e terceiro lugar.



Com um modelo de negócio focado em todo ciclo de vida das edificações, a Trutec parte da inovação para escalar soluções para a construção civil. O ecossistema de construtechs e proptechs tem transformado a execução das construtoras e incorporadoras com sistemas baseados em dados para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Por meio do programa Vedacit Labs, já acelerou 23 startups voltadas para o setor e dessas, 5 fazem parte do seu portfólio. Os investimentos ultrapassam o valor de R$30 milhões.

Líder do ranking pelo segundo ano consecutivo, a ConstruCode, plataforma de inteligência integrada que hoje gerencia mais de 50 mil projetos em todo Brasil, chama atenção com o serviço inovador de digitalização de canteiros. Ao disponibilizar plantas em códigos QR, por meio do aplicativo no celular ou tablet, o sistema permite o acesso de todos os agentes da construção à informações atualizadas em tempo real. A solução também conquistou o 11º lugar no ranking geral de startups.

“Sermos reconhecidos é mais um dos motivos para defender a causa de que a tecnologia pode ser utilizada em grande escala, por todos. Nossa tecnologia está acessível a apenas um clique, levando praticidade aos envolvidos na obra, em qualquer etapa dela”, comenta Diego Mendes, CEO da ConstruCode.

Já a Construct IN, segunda colocada no ranking, oferece uma plataforma para documentação e gestão remota de obras com imagens em 360º. Por meio do registro completo da evolução da obra, a construtech minimiza os erros de execução. Hoje, gerencia mais de 1200 canteiros, proporcionando até 70% de redução dos custos com deslocamento.

“Temos um grande campo de oportunidades para inovar e crescer. É importante ressaltar que a transformação digital na construção civil não deve se resumir a implementar novos equipamentos, mas também em questionar os modelos tradicionais em busca de maior eficiência”, destaca Tales Silva, CEO da Construct IN.



A Hoff Analytics, construtech que minera e qualifica dados do setor da construção através da Big Data, conquistou a terceira posição na categoria "Acreditamos no diferencial da nossa solução. Somos a única empresa no Brasil que permite consulta das futuras construções antes de qualquer movimentação nos canteiros, e isso só é possível através da inovação digital”, afirma Janaine Nascimento, CEO da Hoff. A startup também ficou em 10º lugar em empreendedorismo feminino.

A startup, que hoje atende pelo menos 8 das 10 maiores indústrias de construção do país, conta com uma inteligência de dados que organiza informações sobre obras e as apresenta de uma maneira simplificada. A partir dos dados recolhidos, são traçadas estratégias capazes de agilizar o processo de tomada de decisão e torná-lo mais assertivo.

A 100 Open Startups é uma plataforma internacional que conecta grandes empresas a startups. No ano passado, foram mais de 18 mil inscritos na premiação, e neste ano, mais de 3.800 fecharam contratos com corporações. O movimento no mercado comprova a introdução e o crescimento da tecnologia em diferentes setores.