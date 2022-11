Comissão aprova PL que destina eletrônicos apreendidos para escolas

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 8, o Projeto de Lei 1906/21, de autoria do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) que prevê a doação dos aparelhos telefônicos apreendidos dentro dos estabelecimentos prisionais a alunos da rede pública de ensino.



De acordo com o deputado, a doação desses aparelhos é uma prática adotada por alguns estados, como Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. “Durante a pandemia, essa iniciativa foi essencial no que diz respeito à garantia de ferramentas aos alunos de escolas públicas para acompanhar as aulas remotas. Além de muito simbólico, destinar estes equipamentos para a educação, que é ferramenta de transformação social, é a solução para muitos estudantes que ainda não possuem”, defende.

Apenas em 2017, foram coletados mais de 14 mil celulares em presídios do estado de São Paulo, o que representou a apreensão de um aparelho a cada 36 minutos. “Enquanto isso, muitos estudantes não têm acesso aos meios eletrônicos, que podem auxiliar no cotidiano, em pesquisas e aulas. Estamos felizes com o avanço da medida e seguiremos trabalhando para a efetivação”, finaliza o deputado.