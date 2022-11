V.tal adere ao Pacto Global da ONU

A V.tal passa agora a ser signatária do Pacto Global da ONU no Brasil, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de 10 (dez) princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

A carta de adesão assinada pelo CEO Amos Genish e encaminhada ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas António Guterres, informa que a V.tal deverá se envolver em “projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, diz o documento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para isso, a V.tal criou uma gerência específica dentro da diretoria de Sustentabilidade, Governança e Auditoria, liderada pela Vice-Presidente Maria Cláudia Cunha. “A V.tal nasceu com o propósito viabilizar a conexão, transformando a vida das pessoas. E o modelo de rede neutra de fibra óptica introduziu no mercado não apenar uma nova forma de fazer negócios, mas também aspectos totalmente intrínsecos à agenda ambiental, social e de governança corporativa”, diz a executiva.

O modelo de rede neutra implementado pela V.tal, que consiste no compartilhamento da sua infraestrutura de rede de fibra óptica com operadoras, provedores de internet, tel-techs e empresas do setor de telecomunicações, massifica o acesso à banda larga de alta qualidade e acelera a digitalização do país. Segundo dados da Anatel, dos 90 milhões de domicílios (casas e PMEs) no país, somente 29% tem acesso à internet via fibra óptica. A V.tal se posiciona como viabilizadora para a melhoria desse indicador de penetração da internet em fibra no Brasil.

Além disso, ao compartilhar uma única – e irreplicável - infraestrutura de fibra para o provimento do acesso à internet por diferentes players no mercado, evita-se a sobreposição de cabos e equipamentos de múltiplos provedores aumentando a eficiência no consumo de energia, em menor custo de manutenção, sem falar na segurança da operação e manuseio da rede e na própria poluição visual contribuindo para uma melhor urbanização das cidades e uso ordenado dos postes.

Para o CEO da V.tal Amos Genish que capitaneou esta iniciativa, “a V.tal já atua em um segmento estratégico e fundamental para a disseminação dos temas relacionados a sustentabilidade e aos Objetivos da ONU entre toda a sociedade. Nosso papel na democratização do acesso à internet de alta qualidade tem potencial transformador e, pelo compartilhamento de exemplos, conseguiremos colaborar para a adoção de práticas ESG por cada vez mais organizações de diferentes segmentos”.