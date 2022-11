Sou Energy na ExpoGD South America 2022

Apresentando-se como a terceira maior fabricante de geradores fotovoltaicos do Brasil, a Sou Energy participa, nos dias 09 e 10 de novembro, da 7ª Edição da Feira Brasileira de Geração Distribuída, a ExpoGD South America 2022, em Belo Horizonte.

Entre os produtos, a serem expostos pela Sou Energy há inversores monofásicos, trifásicos e híbridos, carregadores de carro elétrico, dispositivos de conexão e monitoramento de fácil instalação e painéis vindos da China com células N-type topcon, que chegam a 700kWp, figurando a mais nova tecnologia do mercado.

A Expo GD é realizada anualmente com foco voltado ao setor da energia solar e da geração distribuída, trazendo ao mercado uma vitrine exclusiva, com o que há de mais novo em tecnologias, equipamentos e assuntos do setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o evento será uma grande oportunidade de reunião estratégica de empresários para debaterem e discutirem os melhores rumos, fazendo o setor mais forte e competitivo nos próximos anos.

Sobre a Sou Energy

Maior fabricante de geradores fotovoltaicos do Norte/Nordeste, a Sou Energy está no mercado desde 2017 e figura entre as três maiores fabricantes fotovoltaicas do país, com mais de 6.500 revendedores ativos em todo o Brasil. Com sede no Eusébio, a empresa traz inovações no mercado de energia solar por meio de soluções sustentáveis e eficientes para integradores em todo o território nacional.