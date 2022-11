Programa de inovação da Solar Coca-Cola inscreve mais de 180 startups 

O programa Supernova, da Solar Coca-Cola que busca captar startups para a modernização de produtos e serviços da empresa, chegou ao número de 186 startups inscritas em um mês. O programa, que conta com a parceria da Innoscience – empresa focada em consultoria de inovação corporativa –, tem como objetivo dar oportunidade a 12 iniciativas de todo o Brasil, para trabalhar em parceria com a Solar, destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do País.



Após as inscrições, que aconteceram entre agosto e setembro, pelo menos 92 dos projetos inscritos, de 11 estados do Brasil, foram avaliados por um time de especialistas e 19 foram selecionados para a fase seguinte: o Pitch Day. Esta etapa, aconteceu no dia 20 de outubro, e nela, foram avaliadas as apresentações ao vivo de cada empresa, que puderam expor suas soluções para o time de inovação da Solar Coca-Cola e da Innoscience.

Em novembro, a jornada Supernova continua, e o time Solar deverá realizar dois momentos de imersão nos dias 8, 9, 16 e 17. Depois, a proposta do piloto dos projetos deve ocorrer no dia 23. Já em 2023, os destaques das fases anteriores passam para a fase de desenvolvimento do piloto e testagem da solução, que acontece entre janeiro e abril. Posteriormente, no dia 4 de maio, o DemoDay encerra o programa com a expectativa da consolidação de parcerias da Solar com as startups.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Investimento

Com a expansão do uso das ferramentas de apoio digital a clientes, a empresa fechou 2021 com 175 mil clientes ativos no aplicativo da companhia e uma alta de mais de 10% de receita bruta em 2021. Para 2022, as metas são sólidas, com um investimento de mais de R$ 650 milhões ao longo do ano.

Para Mário Wagner, diretor de transformação digital da Solar Coca-Cola, o programa constitui uma oportunidade ímpar para o estabelecimento de conexões com empresas emergentes. “Hoje, com as evoluções tecnológicas, existe uma gama enorme de iniciativas pequenas e médias com boas ideias para inovar no mercado. Em uma crescente digital, a Solar propõe intercâmbio de conceitos e percepções com instituições desse meio”, afirmou.