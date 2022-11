Letícia Lyle, Co Fundadora da Cloe, plataforma de aprendizagem ativa, quer avanço no ensino bilingue nas escolas

Em participação no evento Educa Week, no dia 13 de outubro, Letícia Lyle, co-fundadora da Cloe, plataforma de aprendizagem ativa que promove o ensino bilíngue, discorreu sobre a importância de promover no Brasil o movimento bilingue nas escolas ganhando maior força por meio do apoio de organizações de ensino superior na formação de cursos pedagógicos e no fornecimento de material contextualizado para a área.



“É muito importante para o Brasil fazer um movimento de implementação de escolas bilíngues e, para isso, é fundamental o apoio de fornecedores de conteúdo para suprir o déficit de experiência do professor em sala de aula e para oferecer um material atualizado que traga uma contextualização histórica. Precisamos fortalecer todo o mercado para darmos conta da legislação e dessa mudança”, afirma Letícia.

Um programa bilíngue reúne um conjunto de métodos educacionais em que o ensino de uma língua estrangeira é inserido nas aulas de outras disciplinas, transformando-se em um recurso pedagógico. A língua escolhida para ser inserida nesse tipo de programa é geralmente o inglês, pois é uma das línguas mais faladas no mundo.

Um fator que dificulta a implementação do bilinguismo nas escolas é a falta de professores com esta formação específica. Segundo um estudo da Education First, em 2018, entre 88 países, o Brasil ficou na 53º posição em proficiência em inglês: “No Brasil faltam professores com formação específica. A gente tem poucos cursos superiores na área e, a formação em pedagogia bilíngue grande parte acontece em EAD. É necessário fortalecer todo o mercado para darmos conta dessa mudança”.

Nessa perspectiva, além da formação especializada, os convidados enfatizam a importância do planejamento pedagógico e da troca mútua de experiências e conhecimentos entre os educadores para que haja um espaço de fomento ao multiculturalismo e para grupos de apoio voltados a professores que não possuem nível de proficiência nativo.

Sobre a Cloe



Fundada em 2019, a Cloe é uma plataforma digital de aprendizagem ativa que desperta a curiosidade dos estudantes pelos componentes curriculares, integrando esses temas a problemas práticos de sua realidade. Além de um conteúdo didático completo, a Cloe oferece aos professores e alunos uma variedade de imagens, vídeos, áudios, músicas, documentários, interações, entre outros.

Ao promover uma aprendizagem ativa, a Cloe desenvolve efetivamente todas as competências e habilidades descritas na BNCC, por meio de uma fonte de conteúdo segura e materiais elaborados junto a especialistas da Teachers College, da Columbia University — referência global em pesquisas sobre educação. Atualmente, a empresa conta com mais de 400 colaboradores e faz parte da Camino Education, um grupo educacional que também é mantenedor da Camino School, e cuja missão é enriquecer a aprendizagem de milhões de estudantes.