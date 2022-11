Instituto Atlântico é credenciado como unidade Embrapii

O Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia com sede em Fortaleza, foi credenciado, nesta segunda-feira (24), como unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O anúncio foi feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em parceria com a Embrapii.

Na chamada que ocorreu em outubro de 2022, oito centros de pesquisa vão ingressar no ecossistema de Unidades EMBRAPII. O Atlântico é a única instituição do Ceará a ser credenciada nessa nova chamada. No Nordeste, além do Atlântico, apenas mais duas instituições foram credenciadas: o Instituto Metrópole Digital/UFRN, de Natal (RN), e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), de Recife (PE).

“Para nós é um motivo de muito orgulho essa conquista para o Atlântico. Reforça o nosso compromisso em desenvolver soluções de base tecnológica, oportunizando novas possibilidades para buscarmos parcerias, sempre no intuito de desenvolver soluções para a sociedade, agora direcionadas para o setor industrial”, afirma Francisco Moreto, superintendente do Instituto Atlântico.

Os investimentos para as novas unidades, segundo o Ministério, são da ordem de R$27 milhões, e a expectativa é gerar R$75 milhões de investimentos em inovação à medida que o modelo soma a contrapartida financeira do setor produtivo e os recursos econômicos das unidades credenciadas. Adicionando as unidade desta última chamada, a EMBRAPII/MCTI passa a compor um conjunto de 85 unidades credenciadas



O Atlântico deverá atuar no desenvolvimento de soluções nas áreas de Internet das Coisas e Manufatura 4.0, especificamente na temática “Solução para análise de dados avançados de produção industrial”.



Crescimento

O credenciamento reforça as estratégias de crescimento do Atlântico. Em julho último, o Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA), vinculado ao Atlântico, obteve outro marco de destaque: foi credenciado pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para receber investimentos das empresas incentivadas pela Lei de Informática. No Ceará, apenas 03 instituições possuíam o credenciamento: UFC, UECE e IFCE.

Por meio do credenciamento no CATI, o PRAIA poderá alinhar interesses de clientes habilitados a investir em P,D&I com startups presentes no portfólio do programa, sejam startups em fase de incubação ou de aceleração, pela Lei de Informática. Com isso, desafios tecnológicos desses clientes poderão ser direcionados às startups do PRAIA na forma de projetos cujos recursos serão administrados pela estrutura de gestão de Projetos de Lei de Informática do Instituto Atlântico.



O Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, criado para fornecer soluções científicas e tecnológicas. Com mais de 20 anos de atuação, o Atlântico aplica práticas ágeis desde 2008, sendo pioneira e líder no Nordeste neste quesito. Em 2012, foi a 1ª ICT do Nordeste a conquistar o Prêmio FINEP de Inovação. Em 2019, foi considerado, pelo International Telecommunication Union, uma das 10 melhores práticas para construções de ecossistemas de inovação do mundo. Em 2021, o GPTW já havia eleito o Atlântico como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil na área de Tecnologia da Informação e uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Ceará. Já em 2022, foi eleito como uma das 30 Melhores Empresas do porte de 100 a 999 colaboradores do Brasil para Trabalhar. Atualmente, possui cerca de 750 colaboradores, com índice de satisfação do colaborador em 90%, trust index 96 e índice de satisfação do cliente 83%.