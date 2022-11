Eduardo Bismarck representará o parlamento em evento da OCDE

Convidado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – organização econômica intergovernamental formada por 38 países –, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) representará o parlamento brasileiro em evento promovido pela organização, no qual será colocada em pauta a inteligência artificial. O evento tem início em 7 de novembro e acontece em Paris.



O deputado, que é autor do projeto do Marco Legal da Inteligência Artificial e membro da Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial, defende o uso de tecnologias para o desenvolvimento em vários âmbitos da sociedade e para a melhoria da vida da população. “É uma grande honra receber esse convite para participar de um evento tão importante para o desenvolvimento econômico e de políticas públicas que beneficiam a sociedade a evoluir ainda mais suas relações com as máquinas no futuro’’, comenta Eduardo.



O evento deve reunir cerca de 1500 legisladores de 50 países. ’’A oportunidade é muito válida para a troca de experiências sobre planejamentos e iniciativas concretas já em andamento em alguns países, além da extrema importância da representatividade do nosso mandato com a pauta apresentada”, comemora o deputado.



Com sede em Paris, a OCDE representa uma estrutura formada por países e parceiros estratégicos com o objetivo de estimular o progresso econômico e o comércio mundial. Os países membros se reúnem para trocar informações e alinhar políticas que potencializem o crescimento econômico e contribuam para o desenvolvimento de todos os participantes. A organização é um importante protagonista na busca de soluções de políticas públicas em um mundo globalizado, e tem como bandeiras a democracia representativa e as regras da economia de mercado.