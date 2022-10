Digital College sedia o Amazon AWS Community Day

AWS Community Day em Fortaleza. O evento é presencial e está com as inscrições abertas.

A Digital College se apresenta como a primeira escola do Ceará especializada em habilidades digitais e, dessa forma, realiza no próximo dia 3 de novembro, um evento da comunidade AWS. O projeto chega a Fortaleza e traz grandes nomes da comunidade Amazon para a realização de palestras e workshops voltados para o público da tecnologia da informação.

O encontro acontece de forma presencial, com transmissão ao vivo, das 17h às 22h e são esperadas cerca de 120 participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de novembro. Os AWS Community Days são eventos organizados pelos grupos de usuários AWS do mundo inteiro, com o objetivo de proporcionar discussões e demonstrações de serviços AWS, lideradas por usuários e empresas que são referência no Brasil e no mundo.

"Quer seja uma pessoa iniciante ou experiente, certamente aprenderá algo novo. O AWS Community Day é o evento para ouvir e compartilhar histórias incríveis de usuários AWS. Temos certeza que será uma experiência única aos participantes e para nós da Digital College", diz o diretor executivo e de tecnologia da Digital College, Daniel Monteiro.

Serviço

AWS - Community Day Fortaleza.

Dia: 3 de novembro de 2022.

Horário: 17h às 22h.

Local: Digital College - Av. Santos Dumont, 1510 - 1º andar - Aldeota - Fortaleza - CE.

Inscrições: https://abrir.link/Id0sK