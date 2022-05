Winds For Future: segunda edição em setembro na Praia do Cumbuco

Winds For Future na sua segunda edição será em setembro na Praia do Cumbuco.

A segunda edição da Conferência Winds For Future está confirmada para acontecer entre 22 e 25 de setembro de 2022, na Praia do Cumbuco. Numa arena à beira-mar com mais de 10 mil metros quadrados, o festival pretende conectar e inspirar agentes transformadores a usar a inovação e tecnologia para criar um futuro cada vez mais sustentável.

O evento reunirá líderes sociais, painelistas, empresas, organizações de fomento à inovação e sustentabilidade e a comunidade para imergir em experiências de conexão, transformação, contato com a natureza, entretenimento, gastronomia, tecnologia e sustentabilidade. O pré-registro para participar já está disponível e pode ser realizado em https://windsforfuture.com/registro/.

Igor Juaçaba, um dos idealizadores do movimento Winds For Future, destaca que o evento segue o mesmo padrão de atuação e de conteúdo que as principais conferências internacionais. “Dizem que somos a SXSW da América Latina, mas preferimos ser chamados de Winds For Future. Queremos fortalecer nosso nome e endossar a relevância que o W4F tem para o planeta”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com expectativa e capacidade para receber mais de 20 mil visitantes, o evento contará com mais de 200 expositores e painelistas nacionais e internacionais; mais de 100 startups; feira de produtos sustentáveis; hub de inovação ecosocial com oficinas e workshops voltados para sustentabilidade; feira de lançamentos de produtos elétricos, como carros, motos e microgeradores de energia; painéis de negócios sociais de alto impacto; além de shows de artistas nacionais e regionais.

Durante o evento, também será promovida mais uma Kite Parade, para, novamente, quebrar o recorde mundial de maior número de kitesurfistas no mar ao mesmo tempo, a fim de chamar atenção da sociedade para a saúde dos mares e oceanos.