O que esperar do setor automotivo?

*Por Luca Cafici, CEO e Fundador da InstaCarro

A crise econômica aprofundada pela pandemia intensificou a desaceleração da produção e consumo em todos os setores da economia e, no segmento automotivo, não foi diferente. Após encerrar 2019 com a produção de 2,8 milhões de carros e comerciais leves, a indústria automobilística viu a queda de 32% no volume de montagem desses veículos em 2020, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Este ano, contudo, há uma previsão de lenta recuperação do setor, porém, ainda assim, com desafios em potencial.

Com o avanço em todo o mundo das redes 5G, massificação da Inteligência Artificial e a Internet das Coisas (IoT) ficou evidente a necessidade de o Brasil recuperar o ‘tempo perdido’ e investir em tecnologias e inovações sustentáveis também para com o setor automotivo. Visto que, multinacionais já estão unindo forças na produção de veículos elétricos, e grandes empresas assumindo compromissos da agenda ESG.

No entanto, essa inovação esbarra em outro fator de abrangência mundial no que diz respeito aos veículos: a carência de materiais que têm como reflexo o efeito cascata, iniciado com a pausa na produção de suprimentos e autopeças durante a pandemia, além da alta demanda e pouca oferta. Como consequência, a previsão da própria Anfavea é de um crescimento de 9,5% na produção de veículos ante os 2,071 milhões de unidades de 2021.

O caminho natural para este cenário é, portanto, a diminuição da procura por carros novos, em detrimento do fortalecimento do mercado de veículos seminovos. E é neste contexto, de inovação e tecnologia, que as startups têm papel fundamental para driblar o caminho curvo e impulsionar a retomada do giro econômico do setor, um dos principais da pirâmide econômica.

Para se ter uma ideia, apenas o mês de janeiro registrou volume de US$ 591 milhões aportados em startups brasileiras, de acordo com o Distrito. O montante demonstra como a economia pode ser ditada pelas soluções e inovações em tecnologia e quais serão as tendências em todos os setores do país.

No que tange ao segmento de autos, é de extrema importância que haja reconhecimento dos governantes e investimentos em políticas que estejam em consonância direta com a inovação. Estamos em um momento de alta nas taxas e juros, queda do poder de compra das famílias e com pouca perspectiva de melhora. Em um ambiente caótico onde há problemas, as soluções são o caminho.

