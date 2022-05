Plataforma Queima Diária: maternidade e carreira, desafio para 80% das mães

Pesquisa da plataforma de treinos online Queima Diária revela que 62% das mães consideram insuficiente o tempo dedicado para o autocuidado e 38% têm se esforçado para colocar a prática como prioridade. Em relação à carreira, equilibrar a maternidade com a vida profissional pesa em alguma medida para 80% das mães pesquisadas, sendo “bastante pesado” para 56,5%, pois são elas as únicas que ficam com a maior parte das responsabilidades de cuidar dos filhos e da administração do lar.



O levantamento da Queima Diária ouviu 1.453 mulheres inscritas na plataforma no período de 25 a 27 de abril. Dos tipos de autocuidado que as mães consideram mais importantes, 90% delas relacionam ao aspecto físico, como descansar, realizar atividade física e seguir uma dieta saudável. 57% adotam práticas ligadas ao campo espiritual, como meditar, praticar o silêncio, orar, estudar e ler. Controle do estresse, terapia e apoio psicológico vêm em seguida, com 56% das mães considerando as práticas fundamentais para a manutenção do autocuidado.



Em relação à rotina fitness, 41% do público pesquisado afirma treinar duas ou três vezes por semana e 36,5% colocam diariamente na rotina um momento dedicado à prática de atividade física. Inclusive, treinos rápidos, de até 25 minutos em média, são preferenciais para 38,4% das mães. Na Queima Diária, programas com metodologias Hiit e Tabata, por exemplo, são opções e de treinos rápidos e intensos para queimar calorias. Quando o assunto é a perda de peso, 33% das mulheres pesquisadas preferem atividades que estimulam o sistema cardiorrespiratório, ótimos para esse objetivo.



Sobre a Queima Diária



A Queima Diária se apresenta como a maior plataforma de exercícios online da América Latina, com mais de 3 mil videoaulas, divididas em mais de 90 treinos. Disponível exclusivamente para assinantes, a plataforma diz já ter impactado mais de 1 milhão de vidas, a partir do acesso ilimitado a programas que atendem diferentes perfis de usuários e objetivos, como perda de peso e gordura localizada, ganho de massa magra, flexibilidade, saúde e bem-estar.