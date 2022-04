Techedge qualifica primeira oferta focada em RISE para SAP no Brasil

A multinacional de consultoria digital, Techedge, conseguiu o feito inédito de ser o primeiro parceiro a obter o selo exclusivo SAP-Qualified Partner-Package by SAP for Rise with SAP® para sua metodologia com foco na migração da versão SAP ECC para o SAP S/4HANA, a versão mais inovadora do sistema. Antes, o grupo italiano já havia conquistado a aprovação da oferta para operação na Itália, Portugal e Espanha.



O EasyRiser é um pacote de Migração como Serviço (MaaS) para migrar para a nuvem e converter o seu sistema ERP SAP ECC para SAP S/4HANA® em uma única etapa, através de três programas integrados. O "Discover" avalia as características e determina a melhor estratégia de conversão para a empresa, o "Prepare" ativa a integração Cliente-Fornecedor, uma etapa essencial para a conversão, e o "Move" realiza todas as atividades necessárias para converter com sucesso o ambiente ECC para S/4HANA e todo o processo acontece de 20 a 36 semanas.

O modelo de licenciamento transparente, baseado em assinaturas, inclui todos os elementos-chave necessários para mudar com sucesso para SAP S/4HANA: a infra-estrutura no hiperscaler escolhido e os serviços gerenciados pela tecnologia SAP, além de nossa abordagem de migração como serviço.

“Esta abordagem nos permite realizar a conversão com uma clara ideia de tempo, custo e benefícios da migração, harmonizada em todos os países em que operamos, além do que, nossa experiência com SAP e o entendimento de todos os processos importantes para as empresas foram os fatores que nos guiaram no desenvolvimento deste produto que já é sucesso na Itália, Portugal e Espanha”, ressalta Anderson Vieira, Enterprise Backbone Director da SAP na Techedge Brasil.

Para Vieira, é importante que as empresas, que já tenham o SAP ECC, comecem a amadurecer a ideia da modernização do serviço. “A versão SAP S/4HANA é um upgrade da SAP ECC, em que as principais vantagens, além do armazenamento em nuvem, é o ganho de produtividade e vantagem competitiva por conta da eficiência na execução dos processos, mitigação de riscos e modernização dos processos. Além disso, essa nova versão conta com inteligência artificial e machine learning, ou seja, o sistema tem capacidades de aprender de forma autônoma“, finaliza Anderson.

Mais sobre a Techedge

A multinacional italiana de consultoria digital, integração de dados, plataformas e processos, foi fundada em 2004 e está presente em 11 países: Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru e Portugal com o intuito de apoiar grandes e médias empresas a repensar os seus modelos de negócios de forma circular, alcançando excelência operacional e projetando produtos e serviços mais sustentáveis e inteligentes.

No Brasil, a Techedge atende a diversos setores e conta com um portfólio de clientes com empresas líderes como Algar, Arcelor Mittal, Bracco, Claro, CNHi, FCA, Hughes, J&J, Oi, TIVIT. Dentre seus parceiros tecnológicos estão alguns dos principais players do mercado: SAP, Oracle, Thomson Reuters, AWS, CommBox, Google Cloud e Microsoft.