L5 Networks lança ferramenta para produtividade e qualidade de vida

A L5 Networks, empresa especializada em soluções cloud, apresenta ao mercado uma nova ferramenta, o Qualitime, que promete mais eficiência para as equipes, ao acompanhar em tempo real todas as atividades dos colaboradores, auxiliando os gestores a identificar gargalos de produção, excesso de tarefas e até mesmo a entender quando oferecer uma pausa.

“Com essa novidade, estamos auxiliando a combater o ‘medo’ do home office por parte das companhias que adotaram este modelo de trabalho”, declara Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks. “Mesmo com o colaborador distante, é possível acompanhar a produtividade das equipes, um dos maiores receios de muitas empresas ao partir para o trabalho não presencial”.

O Qualitime é baseado em nuvem e, apesar de estar em desenvolvimento desde 2015 - e também em uso interno pela desenvolvedora, apenas com a popularização do trabalho remoto massivo é que a empresa passou a oferecer ao mercado como mais um produto. “Já usávamos internamente e ao escutar de nossos clientes que havia um receio com o home office, por perder a proximidade com as equipes, é que surgiu a ideia de lançar ao mercado. E para quem pensa que é apenas um monitoramento de tarefas, o Qualitime é muito mais. Ele oferece uma visão gerencial 360 da empresa, alertando inclusive para colaboradores que estão trabalhando demais e podem vir a desenvolver estresse e burnout, sendo um importante indicador para manter a qualidade de vida das equipes”, enfatiza Chabbouh.

Sobre a L5 Networks

A L5 Networks é uma empresa brasileira que investe no desenvolvimento de tecnologia. Em atividade desde 2005, a empresa entrega ao mercado soluções inovadoras que aliam alta tecnologia a redução de custos, como por exemplo, soluções em telefonia IP, PABX em nuvem, CRM, terceirização de TI e Private Cloud, dando suporte a empresas de qualquer porte e segmento. A empresa trabalha com todos portes de empresas e inclusive, com marcas como XP Investimentos, Copa Energia, Localiza, PicPay, entre outras. Mais informações no site: www.l5.com.br.