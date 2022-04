Live: Iris fortalece o papel das mulheres na inovação

"Promovemos a Cultura de Inovação no Governo e aceleramos o processo de Transformação Digital centrado no humano, para impactar positivamente o cidadão e o ambiente público."

Além do que está na frase acima (e que por si só já é um mundo), contida no site do Íris - Laboratório de Inovação e Dados, podemos acrescer Inteligência Artificial no setor público, foco no cidadão, comunicação centrada em um design de fácil compreensão, uma institucionalização do uso dos dados, e, essa tirada de uma comunicação institucional, "Inovar, desenvolver, incluir, facilitar, experimentar, revolucionar: tudo isso através do olhar e da presença de mulheres".

Ou seja, promover uma maior participação feminina na área T.I que, não se saber porque motivo, tem predomínio masculino. Nada mais justo, nada mais condizente com uma nova inteligência que se espera da modernidade.

Essa é a centelha da conversa hoje na Live do O POVO Tecnologia. Começa 17:30 e conto com sua participação.

