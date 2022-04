Artigo: Nuvem, satisfação profissional e diversidade

* por Cleber Morais, CDiretor Geral para Setor Corporativo da AWS no Brasil





O Brasil foi o país com o maior aumento no ritmo da adoção digital pelas empresas devido à pandemia de Covid-19 de acordo com o Estudo Global de Habilidades Digitais realizado pela Amazon Web Services (AWS). Um total de 95% dos empregadores brasileiros confirmaram essa tendência, porcentagem maior que a dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, por exemplo. O estudo também identificou que o uso de ferramentas baseadas em nuvem será a habilidade digital mais demandada no Brasil em 2025, mas que apenas 48% dos trabalhadores estão capacitados ou se capacitando nesta área específica. Mais de 16 mil pessoas de 12 países foram ouvidas no estudo.



Esses números falam bastante da empregabilidade de 18,3 milhões de brasileiros que precisam de treinamento para necessidades digitais que devem surgir em seus empregos já em 2022, mas ao nos aprofundarmos no contexto e nos resultados, podemos perceber que as habilidades digitais têm um impacto bem mais amplo. No Brasil, a proporção de trabalhadores que desfrutam de maior satisfação no trabalho ao realizar o treinamento em habilidades digitais é a segunda maior em todos os países pesquisados, chegando a 91%.

Na prática, esses treinamentos no ambiente de trabalho ajudam efetivamente na retenção de talentos. Os empregadores concordam com os trabalhadores nessa questão, pois 90% deles reportaram maior retenção nas empresas que oferecem esse tipo de capacitação em pleno período de “The Great Resignation”, nome pelo qual o aumento nos pedidos de demissão ao redor do mundo desde o surgimento da covid-19 ficou conhecido.



Outra dado interessante do Brasil é que o número de empregadores que perceberam uma maior diversidade no quadro de colaboradores ao realizar treinamento em habilidades digitais foi de 93%, também a segunda maior porcentagem entre os 12 países pesquisados. Isso porque essas empresas se mostram capazes de reter e atrair trabalhadores de grupos demográficos e habilidades mais diversificadas, o que pode trazer benefícios significativos, pois pesquisas internacionais têm demonstrado que uma força de trabalho mais diversa gera mais inovação e receita.



O Estudo Global de Habilidades Digitais traz outros destaques do Brasil que merecem ser comentados. O levantamento concluiu que os trabalhadores que realizam treinamento em habilidades digitais têm melhor empregabilidade (indicada por 88% dos entrevistados) e são mais capazes de mudar de carreira (90%). Outros benefícios relatados pelos trabalhadores incluem aumento de produtividade (95%) e mais oportunidades de promoção (86%). Outras vantagens, dessa vez relatadas pelos empregadores, incluem maior satisfação dos funcionários (97%), aumento da produtividade (97%) e ciclos de inovação mais rápidos (95%).



Além da capacidade de usar ferramentas baseadas em nuvem, as demais demandas de destaque para 2025 no Brasil serão: competências de cibersegurança, habilidades de suporte técnico, competências avançadas de marketing digital e gerenciamento da transição de instalações locais para a nuvem. Mas somente estão sendo treinados para essas habilidades de 13% a 26% da força de trabalho pesquisada.



Os resultados do estudo também nos permitem perceber que existe oportunidade de oferecer mais treinamento de habilidades digitais para trabalhadores em risco de demissão e comunidades rurais no Brasil. Menos de um quarto das organizações fornece suporte de treinamento de habilidades digitais direcionado para trabalhadores em risco de demissão (21%) e, menos ainda, para comunidades rurais (14%).



Os números brasileiros do estudo vão ao encontro de outros levantamentos que ajudam a melhor contextualizar o cenário nacional. Globalmente, a pandemia acelerou a digitalização das empresas em quatro anos, segundo pesquisa da McKinsey, e um relatório recente do Fórum Econômico Mundial mostra que avanços em inteligência artificial, robótica e outras tecnologias emergentes estão ocorrendo em ciclos cada vez mais curtos, mudando a natureza dos trabalhos mais rápido do que antes.



Enquanto novas funções surgem e demandas por habilidades evoluem rapidamente, a força de trabalho precisará realizar mais treinamento em habilidades digitais regularmente para acompanhar as necessidades de trabalho emergentes. No Brasil, que teve uma taxa média anual de 13,2% de desemprego em 2021, as vagas no setor de tecnologia seguem em alta. E as vagas de desenvolvedor, especificamente, são responsáveis pela maior participação em uma plataforma de recrutamento brasileira, chegando a 68% do total de oportunidades divulgadas, conforme levantado pelo estudo de 2020 da Accion.



Os trabalhadores brasileiros das mais diferentes áreas que passaram a necessitar de mais habilidades digitais no dia a dia para trabalhar na rede do escritório a partir de casa têm muito a ganhar ao se preparar para a nuvem. De imediato e de maneira exponencial nos próximos anos, quem melhor souber trabalhar na nuvem terá mais a oferecer para as empresas em forma de resultados. Consequentemente, será mais valorizado pelo mercado de trabalho e ajudará a criar ambientes profissionais mais diversos e produtivos. A nuvem já está no presente, mesmo que milhões de pessoas que a usam diariamente nem tenham consciência disso, e certamente estará no futuro de toda a força de trabalho brasileira.