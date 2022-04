Programa de bolsas de estudo para curso de TI

Em um programa 60 jovens cearenses foram selecionados para participar das novas turmas do programa gratuito TECH.JÁ de capacitação profissional. O curso é uma iniciativa da Junior Achievement e conta com o apoio do Google.org e do BID Lab. As aulas estão sendo oferecidas de forma online, de segunda a sexta-feira, quatro horas por dia, durante quatro meses.

O Programa TECH.JÁ é destinado aos jovens que concluíram o ensino médio na rede pública de educação, que tenham entre 18 e 29 anos e renda de até 2 salários mínimos por pessoa da família.

Ao final do curso, os participantes recebem o Certificado Profissional de Suporte em TI emitido pelo Google, além da certificação da Junior Achievement Brasil. A partir deste momento, eles passam a integrar os bancos de talentos de empresas parceiras, como ABVCAP e Cia de Talentos, com possibilidades de participarem dos processos seletivos para as vagas disponíveis.