Último dia para inscrição em programa que investirá R$ 6 milhões nos estudantes

O Líderes Estudar, programa da Fundação Estudar que já levou centenas de estudantes para as melhores universidades do mundo, está com as inscrições abertas até hoje, dia 5

Para incentivar a formação de jovens talentos no Brasil, a Fundação Estudar planeja distribuir cerca de 6 milhões de bolsas de estudo, em 2022, por meio dos seus programas. Entre eles, está o Líderes Estudar, que teve suas inscrições prorrogadas até hoje, dia 05 de abril.

O projeto pioneiro da Fundação Estudar já levou brasileiros para Harvard e outras das melhores universidades do mundo. Em sua 31ª edição, a iniciativa conta com uma rede de 760 líderes e tem como objetivo apoiar, reunir e desenvolver jovens que buscam conhecimento de ponta, sonham grande e acreditam que podem mudar o Brasil para melhor, gerando transformações positivas no seu setor de atuação, seja ele qual for.



Ao final do processo seletivo - que inclui testes de perfil e lógica, entrevistas de competências e um painel com ex-bolsistas- serão selecionados jovens que podem receber bolsas de até 95% do valor solicitado. Além do subsídio financeiro, eles têm acesso a todo o suporte que a Comunidade de Líderes oferece, com eventos exclusivos de desenvolvimento, treinamento e mentorias.

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.



Desde 1991, o Programa Líderes Estudar já colaborou com a formação de mais de 760 nomes que se tornaram referências em áreas como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia, Gestão Pública, Ciência e Medicina, gerando impacto em importantes setores.

"O Líderes Estudar oferece todo o suporte necessário para que esse jovem consiga se desenvolver profissionalmente e se destacar na sociedade; além de financiar todos os custos envolvidos. É nessa perspectiva que outros jovens podem se inspirar a seguir os mesmos passos por meio da porta que a educação abre para a transformação social", afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.



Serviço

Link das inscrições: clique aqui.

Taxas: R75,00 para inscrição nos programas de graduação e intercâmbio, e R150 para programas de pós-graduação.

Isenção: Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade.

Tipos de bolsa: Graduação completa no Brasil; Intercâmbio acadêmico de Graduação ou duplo diploma; Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior.



Etapas:

1. Inscrição;

2. Testes de perfil e lógica e análise da trajetória;

3. Avaliação de vídeo;

4. Entrevista de competências;

5. Painel com Líderes Estudar*

6. Painel final*



* A Fundação Estudar irá definir se os painéis serão online ou presenciais. Todas as fases anteriores são online.

Sobre o Programa de Líderes