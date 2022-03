Andela: plataforma para trabalho remoto

Andela, marketplace global para trabalho técnicos remotos, anuncia o lançamento da sua nova plataforma com melhor experiência do usuário.

A Andela, marketplace global para talentos técnicos remotos, anuncia o lançamento da sua nova plataforma, projetada para criar uma experiência de contratação mais direta, personalizada e bem-sucedida para talentos e recrutadores. A empresa, já conhecida por seu foco em talentos globais de engenharia de software em mais de 100 países, agora expande sua oferta para incluir designers, gerentes de produto e profissionais de dados. Para refletir esse crescimento, a Andela também apresenta sua nova identidade de marca. Esses anúncios vêm logo após a Andela receber o aporte Série E de US$ 200 milhões, avaliando a empresa em US$ 1,5 bilhão.

“Amazon, Apple e Netflix mudaram todos os aspectos de nossas vidas – desde como compramos até como consumimos cultura e tudo mais. Como resultado, a personalização se tornou uma expectativa básica”, diz Jeremy Johnson, CEO e cofundador da Andela. “É por isso que desenvolvemos nossa nova plataforma – para ajudar os talentos a encontrar empregos que correspondam a mais do que apenas suas habilidades técnicas. Em vez disso, nós os ajudamos a encontrar carreiras que combinem com suas vidas. Isso funciona bem para os recrutadores também. Ao invés de perder tempo analisando currículos e fazendo triagens, nossa plataforma identifica talentos que atendem às necessidades exatas, ajudando as empresas a encontrar os melhores profissionais em menos de duas semanas e, muitas vezes, em apenas dois ou três dias.”

Os clientes da Andela agora podem escolher seu nível de serviço: a abordagem com suporte já existente ou autoatendimento rápido por meio da nova plataforma. A nova plataforma da empresa usa tecnologia e algoritmos orientados por dados para fazer recomendações de match inteligente instantaneamente. Sem longos períodos de contrato ou ligações desnecessárias com as equipes de vendas, a plataforma reduz o tempo que os gerentes de RH e os recrutadores levam para percorrer o ciclo de vida da contratação. Em vez disso, concentra-se em apresentar talentos de qualidade imediatamente.

Para começar a usar a nova plataforma, os gerentes de contratação simplesmente criam um perfil da empresa, publicam uma vaga e podem ver seus candidatos selecionados instantaneamente. A Andela buscará os matches levando em conta a profundidade e amplitude dos requisitos de habilidades, fuso horário e sobreposições de horas de trabalho, experiência no setor e adequação à equipe.

Os talentos podem ver como suas habilidades correspondem às funções por meio de um visual gráfico fácil de entender, ajudando os usuários - tanto talentos quanto recrutadores - a visualizar a compatibilidade, incluindo sobreposição de habilidades e preferências.

Até o momento, a Andela se concentrou em ajudar as empresas a construir equipes remotas de engenheiros de software, dando-lhes acesso aos melhores profissionais do mundo. De fato, centenas de grandes empresas como GitHub, Goldman Sachs e Cloudflare já utilizam a plataforma da Andela para ampliar suas equipes de engenharia de forma rápida e eficaz. Hoje, a empresa está expandindo sua oferta para incluir talentos de alta qualidade em novas áreas de atuação: design, dados e gerenciamento de produtos.

A nova plataforma já está disponível no Brasil e vai significar uma transformação na forma de construir equipes. “Essa novidade é uma revolução na forma que as empresas podem contratar as equipes. Além da expansão das áreas de atuação, a Andela passa a oferecer agora uma inovação personalizada para todo o mercado. Estamos muito felizes em saber que o Brasil já pode contar com essa novidade”, elucida Álvaro Oliveira, EVP & GM Talent Solutions na Andela.

Sobre a Andela

Andela é uma rede global de talentos que conecta empresas com engenheiros remotos avaliados em mercados emergentes. Centenas de grandes empresas utilizam a Andela para ampliar suas equipes de engenharia de forma rápida e econômica. Uma organização distribuída que abrange seis continentes, Andela é apoiada por investidores, incluindo Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital e Google Ventures.