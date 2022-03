Live do O POVO Tecnologia debate desafios da empregabilidade na TI

Hoje é quarta, 30 de março, e ás 17:30, você já sabe, em ponto, estaremos ao vivo nas redes sociais do O POVO para tratar sobre os desafios do mercado de tecnologia da informação do ponto de vista da empregabilidade.

Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), até 2025 serão criados cerca de 800 mil postos de trabalho no mercado de TI. Apenas no Brasil. Mas o que é preciso para garantir uma, das muitas vagas disponíveis na área? Ter graduação e inglês fluente basta? As empresas exigem cada vez mais conhecimento prático das tecnologias, ok, isso é um fato? Mas outros conhecimentos ajudam?

Qualificação, internacionalização das expectativas, falta de fronteiras, aptidão, certificação - que é coisa cara, diga-se de passagem. Enfim quais os desafios do mundo da tecnologia da informação que mais preocupam empresários e profissionais.

Participam da nossa conversa, Carlos Mororó - CEO do Techse - Recrutamento de Profissionais de TI; Camila Lima – Hunter na área de TI e Rafael Magalhães - CEO Moldsoft Tecnologia.

Assista aqui:

