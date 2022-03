Supesp recebe especialista de segurança pública londrino

Amanhã quinta-feira (24), a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) recebe visita de consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os técnicos do BID irão conhecer o órgão responsável por alimentar de estratégias e idealizar novos sistemas de combate à criminalidade para as Forças de Segurança do Ceará e que, com isso, tem obtido, redução nos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs).

A Supesp foi selecionada pelo Edital “Policiamento em Pontos Quentes”, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o Sistema Tecnológico para Acompanhamento de Unidades de Segurança (Status). A delegação do BID será composta pelo diretor de Desenvolvimento Profissional Contínuo do BID, Spence Chainey, e os consultores do banco, Joana Monteiro e Alberto Kopttike.

A iniciativa faz parte do trabalho da equipe de Segurança Cidadã do BID, que neste edital convida interessados em implementar o programa, com suporte técnico do banco, permitindo avaliar o impacto do policiamento em pontos quentes no Brasil. Segundo o superintendente da Supesp, Dr. Helano Matos, ser selecionado entre tantas experiências de vários países é uma grande amostra do resultado do trabalho desenvolvido pela Superintendência, que conta com todo o apoio e suporte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), a qual é vinculada.

“Os pontos quentes como eles chamam são as nossas manchas criminais, que cada vez mais vimos aperfeiçoando e levando ao alcance das nossas forças de segurança e setores de inteligência. O Status que municia os agentes nas ruas com as informações mais detalhadas e estratégicas possíveis para a prevenção e o combate à criminalidade”, destaca Helano.



Para entender a importância deste edital, cabe falar de Segurança Pública Baseada em Evidências, um paradigma iniciado na década dos 1990 nos Estados Unidos e de uso ainda incipiente na América Latina e Caribe. Esse modelo tem como princípio orientador o uso do método científico para analisar problemas e possíveis soluções em segurança pública. (fonte: blog BID)

Na área policial, por exemplo, esta abordagem estimula que as próprias polícias liderem um trabalho conjunto com acadêmicos e outros parceiros para criar, revisar e usar as melhores evidências disponíveis para informar e estimular políticas, práticas e decisões policiais, segundo a definição do Colégio de Polícia do Reino Unido. Policiais e acadêmicos têm se juntado para criar Sociedades de Policiamento Baseado em Evidências em vários países, como o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.



Caso cearense

“Quando falaram da segurança pública baseada em evidências, eu me adiantei e disse que já estamos um passo a frente dessa realidade com iniciativas como o Cientista-chefe e o Proteger e sistemas como o Status e o Sigo. O Proteger, por exemplo, será alvo da visita dos representantes do BID, que conhecerão o nosso modelo de polícia comunitária”, explica Helano.



A agenda dos técnicos do BID inclui, ainda, reunião com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, visita às instalações da Supesp, ao gabinete da vice-governadoria e algumas bases do programa Proteger.

Programação da Visita dos Consultores do BID ao Ceará



Referência: Trabalhos Iniciais do Edital de Policiamento em Pontos Quentes



Dia 24/03/2022 - Manhã - De 9:00hs às 12:00hs

9:00 às 9:30 - Abertura do encontro na Sala de Situação (SSPDS)

9:30 às 10:30 - Apresentação da SUPESP

10:30 às 11:00 - Apresentação do Programa Proteger

11:00 às 11:30 - Visita técnica as instalações da SSPDS e SUPESP

11:30 às 12:00 - Visita ao gabinete do Secretário da Segurança Pública

12:00 às 14:00 - Almoço

Dia 24/03/2022 - Tarde - De 14:00hs às 17:00hs

14:00 às 16:00 - Visita a Vice Governadoria

Dia 25/03/2022 - Manhã - De 9:00hs às 12:00hs

900 às 12:00 Traslado e visita as bases do Programa PROTEGER e Áreas Integradas de Segurança (AIS)

12:00 às 14:00 Almoço

Dia 25/03/2022 - Tarde - De 14:00hs às 17:00hs

14:00 às 16:00 - Proposta de Ações pelos consultores do BID (sala do superintendente)

16:00 às 17:00 - Cronograma e agenda para os próximos encontros