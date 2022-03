Evento mostra tendência de IA na Justiça

O Congresso Nacional do Ministério Público, ocorre entre os dias 23 e 26 deste mês, e irá debater os desafios do setor no cenário pós-pandemia

A Softplan, especializada em desenvolvimento de software, participa do Congresso Nacional do Ministério Público, no qual irá destacar as funcionalidades SAJ, software especializado na rotina dessas instituições, que é capaz de reduzir o tempo de resposta a um processo que chega aos promotores de Justiça em até 17 horas. O evento será realizado de forma presencial, em Fortaleza, de 23 a 26 deste mês, e é organizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e pela Associação Cearense do Ministério Público (ACMP).

A abertura do Congresso contará com a presença do atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Representará a Softplan, Rodrigo Stabile que é Head de Ministérios Públicos e Defensorias da empresa.

Entre as aplicações de inteligência artificial no software SAJ Ministérios Públicos, a Softplan irá mostrar o Radar da Violência Doméstica, que identifica e classifica todas as denúncias que são aplicáveis à Lei Maria da Penha e não foram registradas com tal. Em uma única vez que o algoritmo rodou em quatro Ministérios Públicos, o robô do SAJ identificou 19.783 mil denúncias que não estavam classificadas corretamente como violência doméstica, resultando em reparação automática.

“Atuamos em uma parceria muito forte com as instituições que adotam o SAJ, pois sabemos que o maior beneficiado das nossas tecnologias é o cidadão. Atualmente, o SAJ é o software mais completo do mercado e os Ministérios Públicos têm a segurança de utilizar uma tecnologia que está em evolução contínua, a exemplo das funcionalidades com inteligência artificial que poderão ser conferidas no estande da Softplan durante o congresso”, destaca Rodrigo Santos, diretor executivo da empresa.

Além do Radar de Violência Doméstica, o software SAJ ainda dispõe dos transcritores de áudios, que permitem a gravação, armazenamento e posterior reprodução do material em áudio e vídeo. Essa é uma funcionalidade que cria automaticamente legendas nos vídeos ao transcrever as falas. A transcrição de áudios pode ser utilizada para a busca de termos ditos na gravação, durante a oitiva ou audiência, garantindo mais agilidade e assertividade ao trabalho dos promotores de Justiça.

“Outra novidade que será mostrada no congresso é a busca automática para diligências, visto que ainda não há um padrão correto no uso de endereços para encaminhar as notificações. A solução da Softplan busca os endereços das partes envolvidas no processo, por meio do banco de dados do Ministério Público, e preenche os documentos automaticamente, de acordo com as informações das partes, assegurando a veracidade do endereço e muito mais agilidade no cumprimento das diligências”, explica Rodrigo Stabile.

Serviço:

Congresso Nacional do Ministério Público (Conamp)

Data: De 23 até 26 de março

Endereço: Centro de Eventos do Ceará- Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza.

Site: https://congressonacionalmp2022.com.br/

Sobre a Softplan

A Softplan é uma das maiores desenvolvedoras de software do país, referência em transformação digital em órgãos públicos e empresas privadas, considerada a maior LawTech da América Latina. A empresa oferece tecnologias especializadas para os segmentos de Gestão Pública, Justiça e Indústria da Construção e atua em todo território nacional e na Colômbia. Em 2021, obteve um faturamento de R$ 428 milhões.