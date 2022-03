Até 2027 os games movimentarão quase US$ 400 bilhões

Habilidades em desenhar, conhecimentos em tecnologia e criatividade. São algumas das características do profissional de design. Porém a partir de 2022 será preciso buscar mais conhecimento e expandir experiências, principalmente com relação à funcionalidade de navegação em sites e peças interativas.

“Esse é o grande desafio do profissional de design gráfico dentro das empresas. É preciso entender qual o tipo de experiência que as empresas querem passar aos clientes e criar isso de maneira interativa e de fácil acesso”, explica Antônio Rodrigues, diretor executivo da Digital College, primeira escola de habilidades digitais do Ceará.

Principais tendências

Se você é um dos que deseja entrar para o mercado de design gráfico é bom ficar atento às áreas que devem listar o topo das preferências dentro das grandes empresas. São elas:



X/UI Design

O UX, sigla em inglês, se refere a User Experience, ou seja, a experiência do usuário. Basicamente, qualquer coisa com que um usuário possa interagir para usar algum produto ou serviço digital, seja de telas sensíveis ao toque a teclados, além de sons e até luzes. Já o UI, que quer dizer User Interface - a interface do usuário - é onde o profissional cria interfaces mais fáceis e funcionais, ou seja, a ideia é atuar para descomplicar as formas de uso de dispositivos.



Full-Stack Design

Uma das áreas do design que mais devem crescer em 2022. O grande objetivo é usar os conhecimentos para o desenvolvimento de sites, apps e afins.



Game Design

O Game Designer dá vida ao jogo, criando todo o conceito, mapas, os detalhes de cada fase, os checkpoints e muitos outros detalhes. Segundo relatório da Grand View Research, até 2027, o mercado global de videogames deverá ter um faturamento de quase US$ 400 bilhões.



Segundo Antônio Rodrigues, uma capacitação adequada e mais próxima da realidade das empresas será o grande diferencial para quem deseja garantir a sua vaga no mercado. “A ideia é que cada aluno que estude sobre design gráfico esteja, de fato, preparado para enfrentar o mercado, tanto é que o nosso objetivo é priorizar mais a prática do que a teoria”, explica.



Sobre a Digital College



A Digital College é uma escola de ensino de habilidades digitais técnicas e comportamentais. Com o objetivo de formar profissionais para o mercado digital e humanizar as relações por meio do digital e da tecnologia, a escola tem como foco formar pessoas com ou sem experiência nas áreas de T.I., Comunicação e Design, além de profissionais que desejam fazer uma transição de carreira para uma área completamente diferente, estudantes universitários e empresas que desejam capacitar suas equipes ou formar profissionais do zero para atuar na transformação de mercados e comunidades de impacto. Os cursos são 100% presenciais nas áreas de Marketing digital, Design, Programação, Dados e Segurança da informação.