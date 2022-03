Capacete Elmo, o que vem por aí

Comentário na CBN, dessa segunda, 14, revela a evolução que virá a partir do capacete elmo.

O Ceará ficou orgulhoso com o prêmio nacional de inovação conquistado pelo capacete Elmo. Aquele que diminuiu muito sofrimento em pacientes de covid e ficará para ser usado em várias necessidades respiratórias daqui para frente.

Porém vem mais por aí. Está em maturação, o elminho. Sim, para criança. Que não se trata de uma redução de tamanho, de medidas do elmo de adultos, adaptado ao biotipo das crianças. Há novas modelagens matemáticas, análises de fluxos e fluidos que devem ser estudados.

No momento o elminho passa por pesquisa de matérias com biocompatibilidade – exigência da ANVISA para tudo aquilo que toca a pele de um ou uma paciente. Em suma é preciso a garantia do uso de materiais atóxicos que não geram alergia que não desprendem partículas, entre outras características.

Outra inovação, essa mais próxima de chegar à sociedade é o Elmo 2.0. Desenvolvido pela parceria entre Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e o SENAI. Quem nos explica é David Guabiraba, que é engenheiro clínico. Ele diz que essa nova evolução avança no monitoramento.

O Elmo 2.0 trará um dispositivo do tamanho de um celular que vai supervisionar eletronicamente o que hoje é feito de forma manual - sem aplicação de cálculos ou fórmulas. Nele haverá um display com a informação já pronta, disponível no equipamento para que o profissional acompanhe o paciente e tome sua decisão. Dessa forma é só esperar, outros prêmios virão por aí.