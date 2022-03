Supermercado busca influenciador 60+

Para participar da campanha é necessário residir em Fortaleza, ter um bom relacionamento interpessoal e gostar do mundo digital. Os interessados devem ter entre 60 e 80 anos e enviar um vídeo para [email protected] respondendo a pergunta: “Por que você deve ser o avô ou a avó digital do Supermercado Pinheiro?”. No corpo do e-mail deve conter: nome completo do participante, instagram (caso tenha), contato e bairro onde reside. O vídeo deve ter a duração máxima de 1 (um) minuto, ser gravado pelo celular na vertical ou horizontal (em formato MP4) e enviado até o dia 15 deste mês.



A campanha para a escolha do influencer 60+ do Supermercado Pinheiro possui três fases: envio do vídeo, em que serão selecionados os 5 melhores; entrevista presencial com os 5 selecionados na primeira etapa; e divulgação do resultado final até 31/03. O vencedor assinará um contrato com o Supermercado Pinheiro e receberá R$ 1.200 reais durante o período de 3 (três) meses, sendo efetuado 50% por transferência bancária e 50% em vale compras. A campanha é válida somente para residentes de Fortaleza.

O influencer digital 60+ do Bom Vizinho deverá produzir conteúdo, fotos, vídeos, além de responder e dar atenção aos seguidores, mas antes disso irá participar um treinamento que será ministrado pelo time do Supermercado Pinheiro. Para conhecer o regulamento e obter outras informações basta acessar @supermercadopinheirooficial e ver o link na bio ou ligar para o telefone de número (85) 4008-2418.