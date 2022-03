Instituto Atlântico promove Academy Bootcamp online e gratuito

O Instituto Atlântico está com inscrições abertas para o Academy Bootcamp, Programa de Capacitação Tecnológica gratuito para formar profissionais do mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. Tem viés de uma cultura de resolução de problemas práticos e auto aprendizado por meio de metodologias modernas de ensino, ferramentas e tecnologias inovadoras. O Bootcamp é um treinamento intensivo para que os estudantes absorvam o conhecimento teórico de maneira conjunta com a prática.

"O Academy Bootcamp foi criado para o profissional que planeja dominar tecnologias, ganhar experiência no mercado e se tornar um profissional com conhecimento estratégico, perfil que as grandes empresas buscam e valorizam. Recentemente, tem se falado muito no impacto que a falta de formação vem causando no mercado de trabalho, especialmente no de Tecnologia da Informação. O Academy Bootcamp é uma solução que encontramos para formarmos esses profissionais", destaca Lima Junior, Gerente de Projetos do Instituto Atlântico.

O público alvo da capacitação é composto por alunos de graduação com mais da metade da grade curricular em andamento das faculdades de Computação; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Sistemas e Mídias Digitais; Matemática; Estatística; Design e Comunicação; profissionais interessados na Indústria de Tecnologia e pessoas que já atuaram em áreas correlatas e que desejam ampliar sua área de atuação.

Capacitações em Ciências de Dados, Computação Cognitiva, Desenvolvimento Fullstack e Experiência do Usuário estão sendo oferecidas pelo Academy Bootcamp. Os cursos são compostos pelas fases de nivelamento, capacitação e residência tecnológica, com duração máxima de três meses e carga horária de 120h. As aulas ocorrem de forma 100% online em sábados alternados, das 08 às 12h. Mensalmente haverá a realização de talks sobre temas como negócios digitais, carreiras em TI, inovação e soft skills. Os interessados podem se inscrever até 20 de março por meio do link https://www.atlantico.com.br/academy-bootcamp/.