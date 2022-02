Oi Place entra no mercado pet

A Oi Place, plataforma de vendas on-line da Oi, acaba de anunciar a entrada no mercado pet, por meio de uma parceria com a Plamev Pet, empresa de planos de saúde para cães e gatos. A venda do serviço, a preços acessíveis e com teleatendimento ilimitado, permite à Oi uma aproximação estratégica com o um mercado estimado em R$ 50 bilhões em 2022. A estimativa é do Instituto Pet Brasil, órgão que representa as empresas do setor.



Além da teleorientação com médicos veterinários disponíveis 24h por dia, o SOS Pet oferece duas consultas presenciais por ano, check-up anual, auxílio para doenças graves, auxílio funerário e auxílio de até 3 mensalidades em caso de desemprego do contratante. O valor mensal do plano é R$ 24,99.

“A parceria com a Plamev Pet faz parte da nossa estratégia de ampliar a oferta de serviços digitais que impactam positivamente a vida das pessoas. Com nosso foco em desenvolver soluções digitais para as residências, observamos uma tendência crescente de serviços de saúde de PETs. Os animais de estimação são nossos grandes aliados e, assim como as pessoas, muitas vezes demandam cuidados médicos sem sair de casa”, explica Rogerio Takayanagi, Diretor de Estratégia e Experiência do Cliente da Oi.

“Nossa missão é ampliar a vida dos Pets em 3 anos, para isso trabalhamos na conscientização, prevenção e disponibilidade dos serviços. Precisamos chegar em mais casas do Brasil, a OI nos traz essa capilaridade e acelera a possibilidade de mais peludinhos terem a proteção que precisam. O SOS PET dá segurança e tranquilidade aos tutores que poderão cuidar mais e melhor dos seus “filhos” sem pagar muito por isso.” Afirma Pedro Svacina, CEO e Co-founder da Plamev Pet.