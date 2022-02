O POVO Tecnologia aborda Mercado e dispositivos para games

Hoje é quarta e toda quarta é dia de live do O POVO Tecnologia. De acordo com dados da NewZoo, fonte de insights do mercado de games, o setor deverá movimentar, até final de 2023, cerca US$ 200 bilhões. No ano passado, o segmento rendeu US$ 175,8 bilhões, segundo o mesmo levantamento. Isso é para que você veja o potencial de crescimento em um curto período de tempo.

Considerando os dados o aumento do número de gamers, principalmente os heavy users, é uma tendência, também levando em conta a acessibilidade dos títulos ao mobile e computadores. Para esclarecer "heavy users" são aqueles jogadores mais assíduos, apaixonados, que se dedicam mais aos games do que um jogador casual, por exemplo. Inclusive, muitos heavy users têm tornado essa paixão e curiosidade pelos jogos eletrônicos uma profissão, como são os casos dos streamers.



Vamos, portanto, falar um pouco sobre o mercado, perfil do jogador brasileiro e ainda um pouco sobre os devices que são procurados por esses consumidores. Espero você 17:30 em ponto nas redes sociais do O POVO. Até lá.



Participam conosco:

Rodrigo Russano Dias que é gerente de PR e Social Media da Nimo TV, plataforma de streaming com foco na transmissão de jogos eletrônicos. Formado em desenho industrial pela Universidade Guarulhos, atua no segmento de games desde 2007, quando iniciou sua carreira na Gameloft, desenvolvedora de jogos, como analista de Business Intelligence.



Após uma breve passagem pela Glu Mobile, desenvolvedora de games para smartphones, voltou para Gameloft onde saiu em 2018 como gerente de Mídias Sociais. Na IGN Entertainment + Versus Esports, ficou até janeiro de 2020 na posição de Head de Produtos e Midias Sociais.





Jullyana Cavelani, também conhecida como Julieta, é uma influenciadora e streamer da Los Grandes, uma das principais organizações de esports do Brasil. Nascida em São Paulo, ela começou sua carreira no mundo digital em 2018, quando produzia conteúdos voltados para o Instagram e transmitia vídeos jogando Fortnite. Apaixonada por skate, futebol e games, Julieta chegou na Los Grandes há quase um ano e atualmente acumula mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e faz lives na Nimo TV.





Sobre a Nimo TV

A Nimo TV é uma plataforma de streaming com foco na transmissão de jogos eletrônicos, conteúdos criativos e esports. Criada pela Huya, um dos maiores serviços de streaming de jogos da China, a Nimo TV chegou ao Brasil com o propósito de oferecer conteúdo de qualidade e divertir quem quer transmitir partidas ou assistir seus canais favoritos. Em 2018, a Huya passou a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), após receber investimento de US$ 460 milhões da Tencent. Dentre os principais recursos da Nimo TV, estão o "Ultra HD Broadcasting", "Video Second Open", "Full Link Monitoring" e "Mobile Streaming", que permite a transmissão de sessões de gameplay ao vivo diretamente do aparelho mobile para o aplicativo do serviço.