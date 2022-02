Programa de Líderes 2022 da Fundação Estudar abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Líderes Estudar 2022. O projeto pioneiro da Fundação Estudar, que está no seu 31º ano e já formou mais de 760 líderes no país, tem como objetivo apoiar, reunir e desenvolver jovens que buscam conhecimento de ponta, sonham grande e acreditam que podem mudar o Brasil para melhor - gerando transformações positivas no seu setor de atuação, seja ele qual for.



As inscrições vão até 22 de março de 2022. Ao final de cada processo seletivo - que inclui testes de perfil e lógica, entrevistas de competência e um painel com ex-bolsistas -, algumas dezenas de jovens selecionados receberão sua bolsa de estudos e passarão a receber todo o suporte que a Comunidade de Líderes oferece.

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Desde 1991, o Programa Líderes Estudar já colaborou com a formação de mais de 760 nomes que se tornaram referências em áreas como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia, Gestão Pública, Ciência e Medicina, gerando impacto em importantes setores. Além do incentivo financeiro, que pode custear até 95% dos estudos, os selecionados também ganham acesso a essa rede de líderes, a mentorias e a eventos de conexão, desenvolvimento, networking e inspiração, cercados de pessoas com o mesmo propósito e protagonistas de suas próprias histórias.

“Damos todo o suporte necessário para alavancar a trajetória desses grandes talentos. Mais do que bolsas de estudos, esses estudantes terão a oportunidade de entrar para uma rede de líderes excepcionais, inquietos e transformadores. Eles serão inspiração para que outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar o mundo ao seu redor”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

O Programa de Líderes já ajudou a formar nomes de peso, como a cientista Dayene Caldeira, doutoranda pela UFRJ, que está na fase de testes de um estudo que pode curar a asma de milhões de pessoas no mundo; Roger Koeppl, empreendedor e inovador no ramo de sustentabilidade e fundador da YouGreen Cooperativa; Gabriel Bayomi, engenheiro de software na Apple, que atua com inteligência artificial e processamento de linguagem com a Siri, e a dupla Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. Com apenas 23 anos, os dois se tornaram os mais jovens fundadores de unicórnios do mundo. Eles são os criadores da BREX, companhia de cartões de crédito avaliada em US$ 2,6 bilhões.

Serviço

Link das inscrições: http://bit.ly/2MvfeyR.

Taxas: R$75,00 para inscrição nos programas de graduação e intercâmbio, e R$150 para programas de pós-graduação.



Isenção: Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade.



Tipos de bolsa: Graduação completa no Brasil; Intercâmbio acadêmico de Graduação ou duplo diploma; Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior.



Prazo: 22 de março de 2022.



Etapas:



1.Inscrição;

2.Testes de perfil e lógica e análise da trajetória;

3.Avaliação de vídeo;

4.Entrevista de competências;

5.Painel com líderes Estudar*

6.Painel final*

* A Fundação Estudar irá definir se os painéis serão online ou presenciais. Todas as fases anteriores são online.

Sobre o Programa de Líderes

O Líderes Estudar é um programa da Fundação Estudar que seleciona jovens brasileiros com alto potencial e fornece bolsas de estudo para que cursem as melhores universidades do mundo, além de estimular o desenvolvimento pessoal e profissional para que gerem grandes transformações no país.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. Mais informações: www.estudar.org.br.