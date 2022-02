Artificialidade sem perder a humanidade

Por Renan Conde, diretor de vendas da Factorial



A realidade que nos foi imposta nos últimos dois anos, por conta da pandemia, evidenciou a necessidade de uma transformação digital rápida das empresas que, neste novo cenário, vislumbram acompanhar o movimento do mercado, dos consumidores, concorrentes e também de seus colaboradores. Hoje, para alavancar o crescimento dos negócios, acredito ser praticamente impossível dissociar o uso da tecnologia e da inteligência artificial dos processos diários. E quando falo em processos, me refiro à rotina por completo, desde a produção à dinâmica das equipes que, com um respaldo de ferramentas tecnológicas, conseguem obter, por exemplo, informações sobre pontos a serem aprimorados, automatizações, escalabilidade, e fazer acompanhamentos de forma rápida e precisa, o que, consequentemente, torna-as mais confiantes e livres para criar e buscar oportunidades de crescimento dentro de cada setor.

São muitos os exemplos do impacto positivo que a tecnologia pode gerar ao departamento de RH de uma empresa. Vale destacar que contar com a tecnologia em processos burocráticos - como a coleta e o armazenamento seguro de documentos dos colaboradores - pode ser crucial para que esse funcionário se sinta parte de um todo. Além, é claro, da personalização e automatização no envio de comunicados e holerites, e até mesmo o acesso dos colaboradores à agenda de atividades da empresa - de maneira fácil, na palma da mão, por meio de um aplicativo de celular. Isso permite que o RH consiga ter mais tempo para se dedicar ao desenvolvimento das pessoas, de suas soft skills, criando um ciclo saudável de crescimento corporativo.

Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e do Boston Consulting Group, revelou, inclusive, que 63% das companhias que apostam em inteligência artificial viram a eficiência do trabalho aumentar. 61% notaram um avanço na confiança das equipes, e 71% perceberam que até mesmo o processo de aprendizagem melhorou. É inegável que a inovação se tornou protagonista e vem promovendo mudanças em diversos departamentos essenciais a uma organização. Não à toa, 52% das empresas latino americanas estão usando a tecnologia para gerar valor, 33% a utilizam para promover melhorias em processos já existentes, e 51% das empresas que usam inteligência artificial conseguiram lucrar com ajuda dessa tecnologia.

Esses números escancaram a relevância dessas ferramentas que, de uma forma estratégica e humanizada, levantando informações e analisando-as, principalmente, têm o poder de contribuir ao desenvolvimento, motivação e integração do time - e não apenas à otimização de softwares, hardwares ou equipamentos. Elas levantam fatores determinantes que podem definir quem vai avançar a passos largos e se adaptar rapidamente, de maneira sustentável, às novidades que forem surgindo. Vantagens há de sobra, mas para acessá-las é preciso se moldar, se transformar, e ter um olhar mais apurado para fugir de modelos padronizados. A inteligência artificial está aí e, diferente do que muitos pensam, não é para automatizar e igualar tudo, mas sim para identificar especificidades a serem exploradas e melhor trabalhadas.



*Renan Conde é Diretor de Vendas da Factorial no Brasil, plataforma de RH que está mudando a forma como as empresas lidam com seus processos. Atua na Factorial desde 2020, onde ajudou no desenvolvimento de novos mercados como Reino Unido, Holanda, Alemanha, Itália, Portugal. E, mais recentemente, no Brasil. Formado em administração pela Faculdades Metropolitanas Unidas, já trabalhou em Startups como Casafari e na francesa Green-Acres. Antes disso, passou por outros locais como a Coface, Icatu Seguros, representando Insurope & Swiss Life no Brasil, e também no Banco Itaú. Especialista há mais de 10 anos em desenvolvimento de negócios internacionais, participou de conferências da Insurope em Leipzig - Alemanha (2014) e Budapeste (2015) - Hungria, onde foi premiado por Business Achievement Goal.