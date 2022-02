Instituto Atlântico: Projeto Praia na Escola de Verão

O Instituto Atlântico é um dos participantes da 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial (EVER), atividade anual do IRACEMA Digital, hub de inovação do Ceará. O evento será realizado virtualmente, de 03 a 05 de fevereiro, em quatro salas. No dia 04/02 (sexta), às 16h, Nathalia Cavalcante, Community Manager do PRAIA - Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups do Instituto Atlântico, apresentará o programa que visa apoiar startups a superar os principais desafios, crescer de forma acelerada e ganhar escala, oferecendo uma rede de mentores, conexões com o mercado e potenciais investidores.





Durante o encontro, serão apresentados produtos, pesquisas e projetos de Inteligência Artificial e inovação em TICs do Ceará, promovendo uma maior articulação entre empresários, pesquisadores e gestores públicos. "Participar da 3ª EVER com tantas empresas e personalidades do ramo, trocar ideias sobre o assunto, é muito gratificante para o Atlântico. Ainda mais sobre a temática desta edição, Ecossistemas, na qual o PRAIA não só está envolvido, como atua fortemente para fazer o Ceará crescer cada vez mais na área de inovação, novos negócios, empreendedorismo e startups.” afirma Nathalia.



Para participar da 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial (EVER) , é preciso efetuar inscrição pelo link https://www.sympla.com.br/3-escola-de-verao-em-inteligencia-artificial__1458305.

O Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, o Instituto Atlântico é um dos principais ICTs do Nordeste em P&D e inovação, e atua transformando ideias inovadoras em realidade.



Serviço

Projeto PRAIA na 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial (EVER)

Data: 04/02/22 (sexta-feira)

Horário: 16h

