Começou o Festival Grandes Marcas da ibyte

As marcas que estarão participando do Festival são: Goldentec, Apple, Microsoft, LG, Lenovo, Hyperx, Multilaser, Motorola, Epson, Samsung, JBL e Amazon. As ofertas exclusivas das marcas estarão disponíveis em todas as lojas físicas da ibyte (limitado a quantidade de itens em estoque), no site oficial (ibyte.com.br) e ainda pelo telefone e Whatsapp, através do número (85) 4020.5000. Pelo site e pelo telefone, as entregas são feitas em todo o Brasil.

Para Nelson Gurgel, diretor de marketing da ibyte, a ação é uma ótima forma de convergência entre marcas e produtos, com o consumidor saindo ganhando. “É a primeira vez que estamos realizando esse festival, vamos reunir as principais marcas do mercado, as com maior interesse do consumidor, e vamos ofertar descontos significativos”, afirma.

Nelson também fala que o festival chegará a todas as praças em que a ibyte está presente com lojas físicas, mas que também atenderá a todo o Brasil através do e-commerce. “Vai chegar em todas as lojas, mas nossos canais de atendimento virtuais estarão 24h com as ofertas, entregando em todo o Brasil, com condições diferenciadas de pagamento, como o parcelamento em 24 vezes com crediário próprio, boleto ou PIX”, explica o diretor de marketing da ibyte.

Sobre a ibyte

A rede completou 21 anos em setembro de 2021 e possui 38 lojas físicas no país, com mais de 35 mil produtos entre smartphones, TVs, notebooks, desktops, impressoras, áudio e vídeo, acessórios e serviços de assistência técnica, configurando a referência em tecnologia.