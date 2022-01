Camarmo lança a Techse - plataforma hunter para profissionais de TI

A Camarmo, uma empresa de Head Hunter, busca no mercado executivos, líderes para empresas que necessitam desse recorte de profissionais. Pois bem, com a expertise de selecionar pessoas e enxergar as vagas, a empresa lança um braço focado na TI.

Nada mais natural, uma vez que essa é a grande necessidade mercadológica. O nome de empresa é TECHSE. E segue a mesma dinâmica ligada à busca de lideranças.

Carlos Mororó, um arguto jovem que é CEO da empresa, tem um foco e uma amplitude. O foco: profissionais de tecnologia da informação. A amplitude: quer atender empresas e profissionais de todo o Brasil. Promete atuar de forma “rápida e descomplicada”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Detalhe que não é um mero detalhe: a empresa vai atuar com "success fee", ou seja ela se remunera a partir de uma taxa de sucesso. “As organizações clientes só têm custos se a vaga for fechada e o profissional for contratado, sem ter nenhum custo ou fidelização para abrir o processo”, esclarece Mororó.

Tem desafios aí: achar os insumos que são raros, e a otimização da plataforma que, na verdade, é protagonista dessa relação dentro da qual está esse encontro de necessidades entre candidato a empregador e candidato a empregado.